Голос родины в сердце Европы: аудиогид на украинском появился в Музее Ван Гога



















Недавно в стенах Музея Ван Гога в Амстердаме, насчитывающего тысячи экспонатов легендарного нидерландского художника, прозвучал украинский язык. Это стало возможным благодаря внедрению аудиогида на украинском языке. Новый проект запустили под эгидой первой леди Украины, Елены Зеленской.

В Музее Ван Гога появился аудиогид на украинском языке

За последнее время проект Елены Зеленской охватил 80 культурных объектов в 44 странах мира, включая такие знаковые места, как Версаль во Франции и Колизей в Риме. Музей Ван Гога в Амстердаме, основанный в 1973 году и хранящий самую большую в мире коллекцию работ Ван Гога, включая известнейшие "Подсолнухи", "Цвет миндаля" и "Ужин картошкой".

Уникальность проекта заключается не только в расширении культурного горизонта для украинцев за границей, но и в укреплении связей между народами и культурами. Елена Зеленская выразила надежду, что проект поможет миллионам украинцев, вынужденных покинуть свой дом, лучше понять и принять культуру страны пребывания.

"В Украине очень популярны работы Ван Гога, особенно "Подсолнухи" и "Звездная ночь". Возможно, это потому, что подсолнухи — очень символический для Украины цветок. А желтый и синий, любимые цвета самого Ван Гога, — также цвета нашей символики. И вот теперь нас сблизит еще и язык. Мы хотим, чтобы миллионы наших вынужденных переселенцев лучше понимали культуры, в которых оказались. Пусть подсолнухи всегда цветут для наших стран и каждая звездная ночь будет спокойной и безопасной", — отметила Елена Зеленская.

Тексты для аудиогида подготовила нидерландско-украинская переводчица Ирина Коваль, а их адаптацию и редактирование взял на себя известный украинский поэт и литературный редактор Юрко Позаяк (Юрий Лисенко). Голосом Винсента Ван Гога стал актер дубляжа Павло Скороходько, а голосом аудиогида стала одна из самых известных украинских артисток Ирма Витовская



