Гитарист Queen Брайан Мэй едва выжил после сердечного приступа: подробности

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Татьяна Веремеева
Гитарист
группы Queen
Брайан Мэй рассказал,
что в этом году столкнулся с серьезными сложностями со здоровьем. Музыкант
рассказал, что он едва остался жив после перенесенного сердечного приступа,
желудочного кровотечения и других осложнений со здоровьем. Об этом сообщает CNN.
В мае текущего года музыкант рассказал, что у него был
сердечный приступ. В том же месяце он
также получил травму ягодиц. По словам Мэя, его отправили в больницу. После
обследований оказалось, что у него закупорены три артерии и медики в экстренном
порядке были вынуждены установить три стента, которые помогли возобновить
кровоток.
Во
вторник, 27 октября,
в эфире телешоу Good Morning Britain музыкант рассказал, что его организм отказывался принимать
лечение, и он был на грани жизни и смерти – у него начались серьезные
осложнения.
Так, в результате приема медикаментов для сердца у
Брайана Мэя открылось желудочное кровотечение. По его словам, он потерял много
крови и в первое время не мог даже подняться с постели.
Ранее "Комментарии" писали, что британская группа Queen
вместе с певцом Адамом Ламбертом записали
новый клип на суперхит 90-х "You Are The Champions". Зритель может с экрана
наблюдать, как безлюдны в это время самые популярные точки населенных городов.
Среди прочих локаций есть и пустующий Майдан в Киеве.
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