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Главная Новости Общество искусство и культура Гитарист Queen Брайан Мэй едва выжил после сердечного приступа: подробности
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Гитарист Queen Брайан Мэй едва выжил после сердечного приступа: подробности

Музыкант рассказал об осложнениях после сердечного приступа

сегодня, 20:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, что в этом году столкнулся с серьезными сложностями со здоровьем. Музыкант рассказал, что он едва остался жив после перенесенного сердечного приступа, желудочного кровотечения и других осложнений со здоровьем. Об этом сообщает CNN.

Гитарист Queen Брайан Мэй едва выжил после сердечного приступа: подробности

В мае текущего года музыкант рассказал, что у него был сердечный приступ.  В том же месяце он также получил травму ягодиц. По словам Мэя, его отправили в больницу. После обследований оказалось, что у него закупорены три артерии и медики в экстренном порядке были вынуждены установить три стента, которые помогли возобновить кровоток.

Во вторник, 27 октября, в эфире телешоу Good Morning Britain музыкант рассказал, что его организм отказывался принимать лечение, и он был на грани жизни и смерти – у него начались серьезные осложнения.

Так, в результате приема медикаментов для сердца у Брайана Мэя открылось желудочное кровотечение. По его словам, он потерял много крови и в первое время не мог даже подняться с постели.

Ранее "Комментарии" писали, что британская группа Queen вместе с певцом Адамом Ламбертом записали новый клип на суперхит 90-х "You Are The Champions". Зритель может с экрана наблюдать, как безлюдны в это время самые популярные точки населенных городов. Среди прочих локаций есть и пустующий Майдан в Киеве.


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