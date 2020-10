Гитарист Queen Брайан Мэй едва выжил после сердечного приступа: подробности

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, что в этом году столкнулся с серьезными сложностями со здоровьем. Музыкант рассказал, что он едва остался жив после перенесенного сердечного приступа, желудочного кровотечения и других осложнений со здоровьем. Об этом сообщает CNN.



В мае текущего года музыкант рассказал, что у него был сердечный приступ. В том же месяце он также получил травму ягодиц. По словам Мэя, его отправили в больницу. После обследований оказалось, что у него закупорены три артерии и медики в экстренном порядке были вынуждены установить три стента, которые помогли возобновить кровоток.

Во вторник, 27 октября, в эфире телешоу Good Morning Britain музыкант рассказал, что его организм отказывался принимать лечение, и он был на грани жизни и смерти – у него начались серьезные осложнения.

Так, в результате приема медикаментов для сердца у Брайана Мэя открылось желудочное кровотечение. По его словам, он потерял много крови и в первое время не мог даже подняться с постели.

