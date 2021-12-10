Где украинцы смогуть получить знания об украинских брендах и культуре употребления вина

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Козлова Альбіна
В Киеве проходит пресс-конференция на тему "Интеграция Украины в мировое винное сообщество: перспективы развития виноделия и этногастрономического туризма на примере проекта Odessa Wine Week".
Украинские вина будут популяризировать через фестивали и дегустации, фото из открытых источников
Организатор Odessa Wine Week, руководитель проектов "Экспо-юг-сервис" Белла Ханамерян
и
организатор Odessa Wine Week, глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко рассказали корреспонденту "Комментариев", как в Украине популяризуют вина отечественных производителей и борются со стереотипами, что иностранные напитки лучше.
По ее словам, если провести дегустацию украинских и импортных вин в
одной ценовой категории, то, безусловно, украинские вина победят. У людей есть стереотип, что иностранные
напитки лучше, это не всегда лучше. Поэтому в планах создание программ для популяризации украинского вина.
Глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко добавил, что Украина — это винодельческая страна. Наше государство не так давно вошло в десятку крупных винодельческих стран мира.
Эксперт также добавил, что сейчас проводится много мероприятий, фестивалей и дегустаций для привлечения внимания украинцев к отечественным напиткам. Также создаются всеукраинские и региональные организации. Среди них Ассоциация крафтовых виноделов Причерноморья, региональные винодельческие организации в Тернопольской, Львовской, Запорожской, Ивано-Франковской, Винницкой, Днепропетровской областях, которые будут популяризировать украинское вино на местах.
Как сообщал портал "Комментарии", создано вино со вкусом шоколадного печенья Oreo.
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