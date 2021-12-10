Где украинцы смогуть получить знания об украинских брендах и культуре употребления вина

В Киеве проходит пресс-конференция на тему "Интеграция Украины в мировое винное сообщество: перспективы развития виноделия и этногастрономического туризма на примере проекта Odessa Wine Week".

Украинские вина будут популяризировать через фестивали и дегустации, фото из открытых источников

Организатор Odessa Wine Week, руководитель проектов "Экспо-юг-сервис" Белла Ханамерян и организатор Odessa Wine Week, глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко рассказали корреспонденту "Комментариев", как в Украине популяризуют вина отечественных производителей и борются со стереотипами, что иностранные напитки лучше.



"В программе Odessa Wine Week много мероприятий, которые направлены на популяризацию культуры пития. Это два проекта, которые позволят любому человеку прийти на мастер-классы и узнать, как читать этикетку, как разбираться в вине, как дегустировать в домашних условиях, какой нужно выбрать бокал. Планируем, что 28 и 29 мая посвящены фестивалю Odessa Wine and Food Fest. На этом фестивале все виноделы смогут представить свои вина. Это даст возможность им познакомиться с потребителем и увидеть реакцию на свое вино. Также будет много мероприятий для виноделов, которые посвящены винному маркетингу. Виноделы узнают, как себя правильно представлять, как вина продавать, как заинтересовать украинцев своим делом", — объясняет руководитель проектов "Экспо-юг-сервис" Белла Ханамерян.

По ее словам, если провести дегустацию украинских и импортных вин в одной ценовой категории, то, безусловно, украинские вина победят. У людей есть стереотип, что иностранные напитки лучше, это не всегда лучше. Поэтому в планах создание программ для популяризации украинского вина.



Глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко добавил, что Украина — это винодельческая страна. Наше государство не так давно вошло в десятку крупных винодельческих стран мира.

Эксперт также добавил, что сейчас проводится много мероприятий, фестивалей и дегустаций для привлечения внимания украинцев к отечественным напиткам. Также создаются всеукраинские и региональные организации. Среди них Ассоциация крафтовых виноделов Причерноморья, региональные винодельческие организации в Тернопольской, Львовской, Запорожской, Ивано-Франковской, Винницкой, Днепропетровской областях, которые будут популяризировать украинское вино на местах.

Как сообщал портал "Комментарии", создано вино со вкусом шоколадного печенья Oreo.

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