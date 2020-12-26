Гарри Поттера хотели увезти из Украины

В Новом году украинских детей или не совсем детей, а любителей сказочных произведений британской писательницы Джоан Роулинг контрабандисты могли оставить без любимого чтива.

"Гарри Поттер" получит продолжение / Fanpop

Так, как передает УНН, тираж книг о вымышленном волшебнике Гарри Поттере собирались переправить в Россию двое украинских предпринимателей. Помимо книг, у них обнаружили еще и запчасти к сельскохозяйственной технике.

На отделение "Веселое", которое находится в подчинении Харьковского отряда пограничной службы Украины, зафиксировали и не допустили провоз художественной литературы и запчастей к тракторам в РФ.

Для проверки, неподалеку от Борисовки, погранцы остановили автомобиль ВАЗ-2121. Там и обнаружились сотни книг о Гарри Поттере.

"В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике. Правоохранители установили, что мужчины проживают в Харькове и за денежное вознаграждение согласились незаконно переместить с территории Украины на территорию России 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам", — рапортуют пограничники.

Согласно информации, книжные контрабандисты собирались заработать по 200 долларов.

Книги предварительно оценили в 80 тыс. гривен, впрочем, такая оценка может вызвать сомнения у экспертов, — ведь ценность подобного груза сугубо индивидуальна и зависит от вкуса покупателя.

Как сообщал портал "Комментарии", фанаты Гарри Поттера теперь смогут полакомиться сливочным пивом, которое можно будет купить в разных магазинах Великобритании или заказать онлайн. Создатели этого продукта позаботились о том, чтобы его смогли попробовать все желающие. Поэтому сливочное пиво безалкогольное, его могут употреблять даже веганы.

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