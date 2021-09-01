Фреймут удивила любимыми секретами высококлассной леди: каких фраз лучше избегать

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая стала популярна после программы "Ревизор" вызывает интерес у общественности, поэтому при их жизнью с удовольствием следят тысячи украинцев. Так, в этот раз Фреймут раскрыла любимые секреты высококлассной леди на своей странице в Иnstagram.

Ольга Фреймут. Фото Іnstagram

Фреймут сделала подборку главных черт, которые при любых обстоятельствах должна соблюдать настоящая леди:

Осанка

Никогда не горбиться, даже если устала до предела. Ровная спина, головушка ровная. Между подбородком и грудью должно быть расстояние с ладонь.

Взгляд

Не отводить глаза, разве что показывают нечто совершенно неприличное. Она смотрит на собеседника с теплом и вниманием, даже если тот пропащий.

Разговор

Госпожа хорошо знает, что говорить о коронавирусе, долгах, антихристах и дурацкой власти — занятие ленивых на скамейке у подъезда. Леди интересуется собеседником. Больше слушает, говорит мало. Она никогда не перебивает и не продолжает предложения по тому, с кем общается.

Удовольствие

Леди никогда не жалуется. Даже если у нее было плохое утро, поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости, она не делится бедой с миром. И избегает следующих фраз:

⁃ Я так устала!

⁃ Это ужас!

⁃ Да, да, да, ага, ага (не поддакивает после каждого предложения собеседника).

⁃ Ненавижу это!

⁃ Когда это все кончится?

⁃ Ну я и дура, ослиха, кобыла, толстая корова ... (здесь список бесконечный).

Эмоции

Контролирует свои радости и гнев. Никаких звуков, как крыса (я не знаю, правда, крысы пищат), не кривит нос, если ей противно, не повышает голос, даже если ей на голову ляпнул из кондиционера.

Как ранее писал портал "Комментарии", Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре . В квартире на Подоле она живет со всей своей семьей: мужем Владимиром (продюсер Нового канала) и тремя детьми (Злата, Евдокия и Валерий).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ольга Фреймут о своем вылете из "Танцев со звездами". Звезда поблагодарила всех, кто голосовал за нее, ведь это действительно очень ценно. Фанаты написали в комментариях под публикацией, что все равно она останется для них самой яркой и талантливой участницей шоу.



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