Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном

Африканский город Сент-Луи столкнулся с угрозой затопления. Известно, что он находится на маленьком острове на реке Сенегал, в 25 километрах от её устья.

Африканский город Сен-Луи. Фото: newsyou

Сент-Луи расположен в 320 километрах к северу от своей столицы. Кроме того, он также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это город, который больше всего ощутит на себе поднятие уровня океана, предполагают специалисты.

Уже сейчас вода постепенно вымывает песок, становясь ближе с каждым днем к жилым домам. А некоторые маленькие поселки уже затопило водой, и сотням семей пришлось перебираться в палаточные городки.

Сенегальские власти тщательно следят за разрушенными домами на побережье Сен-Луи – для этого они используют персонализированные номера. И когда люди больше не смогут комфортно жить в своих домах, то правительство сможет их идентифицировать с помощью этих номеров, чтобы переселить в палаточный лагерь.

Также было проведено научное исследование, которое показало, что примерно к 2080 году 80 процентов территории африканского городка затопит водой, и около 150 тысяч человек вынуждены будут искать себе новое место жительства. Стоит отметить, что множество прибрежных городов Западной Африки, население которых достигает 105 миллионов человек, столкнулись с аналогичной катастрофой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будет выглядеть наша планета без океанов.

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