kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15321.37

ETH/USD

450.80

LTC/USD

58.31

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном
commentss НОВОСТИ Все новости

Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном

Сен-Луи - это старая колониальная столица Сенегала

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

Африканский город Сент-Луи столкнулся с угрозой затопления. Известно, что он находится на маленьком острове на реке Сенегал, в 25 километрах от её устья. 

Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном

Африканский город Сен-Луи. Фото: newsyou

Сент-Луи расположен в 320 километрах к северу от своей столицы. Кроме того, он также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это город, который больше всего ощутит на себе поднятие уровня океана, предполагают специалисты. 

Уже сейчас вода постепенно вымывает песок, становясь ближе с каждым днем к жилым домам. А некоторые маленькие поселки уже затопило водой, и сотням семей пришлось перебираться в палаточные городки. 

Сенегальские власти тщательно  следят за разрушенными домами на побережье Сен-Луи – для этого они используют персонализированные номера. И когда люди больше не смогут комфортно жить в своих домах, то правительство сможет их идентифицировать с помощью этих номеров, чтобы переселить в палаточный лагерь. 

Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 2
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 3
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 4
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 5
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 6
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 7
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 8
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 9
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 10
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 11
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 12
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 13
Фоторепортаж: африканский город Сен-Луи поглощается океаном - фото 14

Также было проведено научное исследование, которое показало, что примерно к 2080 году 80 процентов территории африканского городка затопит водой, и около 150 тысяч человек вынуждены будут искать себе новое место жительства. Стоит отметить, что множество прибрежных городов Западной Африки, население которых достигает 105 миллионов человек, столкнулись с аналогичной катастрофой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будет выглядеть наша планета без океанов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsyou.info/afrikanskij-gorod-sen-lui-pogloshhaetsya-okeanom-foto
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ