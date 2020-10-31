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Фотография года: ТОП-10 снимков победителей премии

В конкурсе сразились как аматоры, так и профессиональные фотографы

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Объявлены победители International Photography Awards (IPA) этого года. Об этом передает ВВС.

Фотография года: ТОП-10 снимков победителей премии

Этот конкурс открыт для профессиональных, непрофессиональных и студенческих фотографов со всего мира. В этом году было подано более 13 000 работ по 13 категориям.

Победители профессиональных категорий будут участвовать в конкурсе IPA "Фотограф года" с шансом выиграть приз в размере 10 000 долларов, а победители в категориях непрофессионалов и студентов будут рассматриваться для получения награды "Открытие года" с призом в размере 5000 долларов.

Вот подборка некоторых снимков, получивших награды в этом году.


Работа победителя в категории "Архитектура" Хесуса М. Чамисо из Испании показывает, как театр может превратить сцену в храм, а пространство спектакля — в нечто священное.


Победитель турнира, профессиональный фотограф Катя Огрин из Великобритании с помощью своей работы обратила внимание на визуальные эффекты во время живых музыкальных выступлений.


Фото победило в категории "Природа". Его сделал фотограф-непрофессионал Бабак Мехрафшар из Ирана в пустыне Хара.


Работа одного из победителей среди профессионалов называется "Взгляд изнутри". Автор – британка Джулия Фуллертон-Баттен. Девушка акцентирует внимание на том, как безвозвратно изменилась наша жизнь из-за Covid-19.

"Заключенные в своем доме, они печально смотрят в окно на другой, заброшенный мир", — гласит подпись к фото.


Работа победителя, профессионального фотографа из Польши Ивоны Подласинской рассказывает о "путешествии в страну грез".


Специальный победитель, непрофессионал Аарон Чуо из Тайваня поймал в объектив фотокамеры момент накануне грозы.


Фотограф-профессионал, колумбиец Николо Филиппо Россо с помощью своих фото рассказывает об  эпическом путешествии венесуэльских мигрантов, движимых отчаянием и голодом. Герои фото называют себя "ходячими мигрантами" и проделали долгий путь от восточной границы Колумбии через Анды до столицы страны Боготы.


А это фото стало лучшим их тех, которые были опубликованы в прессе. Француз Киран Ридли заснял демонстрации за демократию в Гонконге.


Победителем в категории "Спорт" стал профессиональный фотограф Говард Шац из США.


Один из летних вечеров запечатлела фотограф-аматор Елена Литвинова и также получила победу среди непрофессионалов.

Ранее мы поделились работами победителей конкурса фотографий погоды. ТОП-12 лучших снимков этого года.


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