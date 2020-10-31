Фотография года: ТОП-10 снимков победителей премии

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Таисия Ерохина
Объявлены
победители International Photography Awards (IPA) этого года. Об этом передает ВВС.
Этот конкурс
открыт для профессиональных, непрофессиональных и студенческих фотографов со
всего мира. В этом году было подано более 13 000 работ по 13 категориям.
Победители
профессиональных категорий будут участвовать в конкурсе IPA "Фотограф года" с
шансом выиграть приз в размере 10 000 долларов, а победители в категориях
непрофессионалов и студентов будут рассматриваться для получения награды
"Открытие года" с призом в размере 5000 долларов.
Вот подборка
некоторых снимков, получивших награды в этом году.
Работа победителя
в категории "Архитектура" Хесуса М. Чамисо из Испании показывает, как театр
может превратить сцену в храм, а пространство спектакля — в нечто священное.
Победитель
турнира, профессиональный фотограф Катя Огрин из Великобритании с помощью своей
работы обратила внимание на визуальные эффекты во время живых музыкальных
выступлений.
Фото победило в
категории "Природа". Его сделал фотограф-непрофессионал Бабак Мехрафшар из Ирана
в пустыне Хара.
Работа одного из
победителей среди профессионалов называется "Взгляд изнутри". Автор – британка Джулия
Фуллертон-Баттен. Девушка акцентирует внимание на том, как безвозвратно
изменилась наша жизнь из-за Covid-19.
"Заключенные в
своем доме, они печально смотрят в окно на другой, заброшенный мир", — гласит
подпись к фото.
Работа
победителя, профессионального фотографа из Польши Ивоны Подласинской рассказывает
о "путешествии в страну грез".
Специальный
победитель, непрофессионал Аарон Чуо из Тайваня поймал в объектив фотокамеры момент
накануне грозы.
Фотограф-профессионал,
колумбиец Николо Филиппо Россо с помощью своих фото рассказывает об эпическом путешествии венесуэльских мигрантов,
движимых отчаянием и голодом. Герои фото называют себя "ходячими мигрантами" и проделали
долгий путь от восточной границы Колумбии через Анды до столицы страны Боготы.
А это фото стало
лучшим их тех, которые были опубликованы в прессе. Француз Киран Ридли заснял
демонстрации за демократию в Гонконге.
Победителем в
категории "Спорт" стал профессиональный фотограф Говард Шац из США.
Один из летних
вечеров запечатлела фотограф-аматор Елена Литвинова и также получила победу
среди непрофессионалов.
Ранее мы
поделились работами победителей конкурса фотографий
погоды. ТОП-12 лучших снимков этого года.
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