Флористы рассказали, почему покупка красных роз в День святого Валентина является плохой идеей

Некоторые Парижские флористы пытаются отучить покупателей от покупки роз в День святого Валентина. Классическое сочетание романтики Парижа и букета красивых цветов в один из самых романтичных дней в году называют не самым удачным из-за экологических соображений. Об этом пишет Reuters.



Красные розы. Фото из открытых источников

Большинство роз, продаваемых во Франции в преддверии Дня святого Валентина, пикового периода продаж для мировой цветочной индустрии, приходится импортировать воздушным транспортом из таких стран, как Кения, что приводит к выбросам углекислого газа, которые способствуют изменению климата.

Флористы, обеспокоенные экологическим ущербом от этой торговли. Они отмечают, что есть альтернативы, которые можно выращивать на местном уровне, и они пытаются побудить клиентов попробовать их.

Они сталкиваются с тяжелой борьбой, потому что традиция дарить красные розы в День святого Валентина, который приходится на 14 февраля сильно укоренилась во многих культурах.

Парижские флористы пытаются бороться с привычкой дарить именно красные розы, которые в последние несколько десятилетий у многих ассоциируются именно с этим днем. Флористы призывают дарить другие цветы, которые являются не менее романтичными.

Но старые привычки умирают с трудом. Селин Аржанте, 40-летняя владелица цветочного магазина Sylvine в Париже, сказала, что она поощряла клиентов покупать красные тюльпаны, чтобы признаться в своей любви. Но, несмотря на это, ее магазин на этой неделе был забит до потолка красными розами, чтобы удовлетворить спрос.

"Это классика, от которой люди не могут отказаться, – отмечает владелица цветочного магазина. — Красная роза остается главным цветком в День Святого Валентина".

Отметим, многие предпочитают устраивать на День всех влюбленных романтичный ужин для своей второй половинки. Однако для этого события нужно подобрать соответствующие праздничные блюда. Журналисты сайта "Комментарии" подготовили для своих читателей подборку вкуснейших десертов ко Дню святого Валентина.

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