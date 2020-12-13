Фильм года: кому достался европейский "Оскар"

Европейская киноакадемия определила лучший фильм 2020 года. По мнению киноэкспертов, лидером стала лента режиссера из Дании Томаса Винтерберга "Еще по одной". Главную роль в кинокартине исполняет Мадс Миккельсон.

"Еще по одной" - кадр из фильма

Помимо награды за фильм, критики присудили ему премию за лучшую актерскую работу. А Винтерберг получил звание "лучший режиссер".

"Я хочу сказать, что Европейская киноакадемия — нечто особенное. Ни один из моих фильмов не был бы создан без систем поддержки моей страны и Европейской киноакадемии в целом. Мой первый фильм был о насилии над детьми, второй — о том же, а теперь мы сделали фильм о четырех гетеросексуальных белых мужчинах, учащих ребят выпивать. Что не было бы возможным за пределами этого континента", — заявил Винтерберг после победы.

Отметим, премия Европейской киноакадемии была основана в 1988 году. По мнению организаторов премии, она противопоставляется американскому "Оскару". Европейские победители получают бронзовую статуэтку "Феликс".

Как сообщал портал "Комментарии", празднование Нового года сопровождается не только застольем, ёлкой и звоном бокалов. Одна из многих причин, по которым мы все любим праздник, — атмосферные фильмы, поднимающие настроение и заставляющие верить в чудеса. Если же вам надоело смотреть банальные "Один дома" или "Иронию судьбы", то приглашаем ознакомиться с пятью фильмами, которые согреют вас в канун праздника.

Ранее американский стриминговый сервис Hulu назвал фильм 2020 года, который стал самым популярным за всю историю существования платформы. Речь идет о триллере "Взаперти", премьера которого состоялась 20 ноября. Кинолента за первый уикенд проката побила рекорд по просмотрам и получила высокие оценки от мировых кинокритиков, которые похвалили, как актерский состав, та и оригинальный сюжет. Точных цифр по просмотрам представители Hulu пока не называют, но они очень рады тому, что выкупили права на прокат этого фильма в США. Триллер стал одним из самых обсуждаемых в социальной сети Twitter.





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