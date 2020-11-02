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Главная Новости Общество искусство и культура Феминистки побеждают: на съемки кинофильма в космос первой полетит женщина
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Феминистки побеждают: на съемки кинофильма в космос первой полетит женщина

Съемки художественного фильма на орбите Земли намечены на осень следующего года

сегодня, 16:07
Автор:

Сергей Медведев

Пока режиссеры с помощью спецэффектов моделируют фантастические картинки в кинематографе, прогресс позволяет начать съемки кассового кино уже непосредственно в космосе. Первый  художественный фильм, который снимут на орбите нашей планеты уже не за горами. И первым киноактером, которого отправят в космос станет женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Феминистки побеждают: на съемки кинофильма в космос первой полетит женщина

"Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины, безусловно, выигрышнее женский образ", — отмечается в сообщении.

Напомним, что студия  Yellow, Black and White совместно с российским телеканалом и "Роскосмосом" собрались снимать космическую драму на Международной космической станции. Рабочее название картины — "Вызов", съемки намечены на осень 2021 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на МКС российских космонавтов отключили от системы подачи кислородаВ российском секторе Международной космической станции произошла поломка, в результате которой космонавтам отключили систему подачи кислорода "Электрон-ВМ".


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Источник: https://tass.ru/kultura/9895669
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