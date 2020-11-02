Феминистки побеждают: на съемки кинофильма в космос первой полетит женщина

Пока режиссеры с помощью спецэффектов моделируют фантастические картинки в кинематографе, прогресс позволяет начать съемки кассового кино уже непосредственно в космосе. Первый художественный фильм, который снимут на орбите нашей планеты уже не за горами. И первым киноактером, которого отправят в космос станет женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

"Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины, безусловно, выигрышнее женский образ", — отмечается в сообщении.

Напомним, что студия Yellow, Black and White совместно с российским телеканалом и "Роскосмосом" собрались снимать космическую драму на Международной космической станции. Рабочее название картины — "Вызов", съемки намечены на осень 2021 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на МКС российских космонавтов отключили от системы подачи кислорода. В российском секторе Международной космической станции произошла поломка, в результате которой космонавтам отключили систему подачи кислорода "Электрон-ВМ".

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