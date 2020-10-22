Это надо видеть: лучшие фото 2020 года, сделанные с воздуха

Представители международного конкурса аэрофотографии Aerial Photogrphy Awards объявили победителей 2020 года и представили их невероятные работы. С полным списком фото можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

BACHIR MOUKARZEL

Итак, главным победителем стал бельгийский фотограф Себастьян Надь. Две его работы одержали победу в номинациях "Городские пейзажи" и "Архитектура".

Известно, что в конкурсе приняли участие фотографы из 65 стран мира, они покорили жури своим профессионализмом и качеством работ. Большинство кадров были сделаны с помощью дронов, самолетов, а также воздушных шаров и других летательных аппаратов.

Первое место в категории "Архитектура" получил Себастьян Надь за фотографию под названием "Абстрактная Греция".





Также бельгийский фотограф победил в "Городских пейзажах" со своей работой "Испанская радуга".





Лауреатом номинации "Индустриальные пейзажи" стал Джоэл Йохум и его "Накопитель энергии".





Первое место в категории "Транспорт" досталось Александру Сухареву за его фото под названием "Сухогруз в Финском заливе".





Победу в "Пейзажах" получил фотограф из Германии Себастьян Мюллер за кадр "Тень воды".





А в категории "Морской пейзаж" победил Кайл Воллерс. Жури восхитила фотографии, на которой изображен тающий ледник.





Работа "Лесная тропа" принесла победу фотографу Мехмету Аслану в категории "Деревья и леса"





Йиран Дин и его фотография Шанхая из иллюминатора самолета стала лучшей в категории "Путешествия".





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие макроснимки стали лучшими в 2020 году.

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