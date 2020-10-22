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Это надо видеть: лучшие фото 2020 года, сделанные с воздуха

В конкурсе приняли участие лучшие фотографы из 65 стран

сегодня, 14:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Представители международного конкурса аэрофотографии Aerial Photogrphy Awards объявили победителей 2020 года и представили их невероятные работы. С полным списком фото можно ознакомиться на официальном сайте конкурса. 

Это надо видеть: лучшие фото 2020 года, сделанные с воздуха

BACHIR MOUKARZEL

Итак, главным победителем стал бельгийский фотограф Себастьян Надь. Две его работы одержали победу в номинациях "Городские пейзажи" и "Архитектура". 

Известно, что в конкурсе приняли участие фотографы из 65 стран мира, они покорили жури своим профессионализмом и качеством работ. Большинство кадров были сделаны с помощью дронов, самолетов, а также воздушных шаров и других летательных аппаратов.  

Первое место в категории "Архитектура" получил Себастьян Надь за фотографию под названием "Абстрактная Греция".


Также бельгийский фотограф победил в "Городских пейзажах" со своей работой "Испанская радуга".


Лауреатом номинации "Индустриальные пейзажи" стал Джоэл Йохум и его "Накопитель энергии".


Первое место в категории "Транспорт" досталось Александру Сухареву за его фото под названием "Сухогруз в Финском заливе". 


Победу в "Пейзажах" получил фотограф из Германии Себастьян Мюллер за кадр "Тень воды". 


А в категории "Морской пейзаж" победил Кайл Воллерс. Жури восхитила фотографии, на которой изображен тающий ледник.


Работа "Лесная тропа" принесла победу фотографу Мехмету Аслану в категории "Деревья и леса"


Йиран Дин и его фотография Шанхая из иллюминатора самолета стала лучшей в категории "Путешествия".


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие макроснимки стали лучшими в 2020 году. 


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