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Эффект Вертиго: раскрыт секрет, как зрителям фильмов добавляют чувство страха или отчаяния

Зрители могут наблюдать, как пространство якобы проваливается вниз

сегодня, 10:05
Автор:

Хмільовська Інна

Мировые кинорежиссеры и продюсеры кроме идеального актерского мастерства для усиления эмоций часто используют дополнительные приемы, о которых зрители даже могут не догадываться. Когда герои фильма внезапно испытывают страх или отчаяние, в случае может стать не только актерская игра, но и камера. В частности, прием Dolly Zoom. Об этом говорится в telegram-канале "Дублер режиссера". Именно после таких дополнительных хитростей зрители еще больше хотят почувствовать яркие эмоции.

Эффект Вертиго: раскрыт секрет, как зрителям фильмов добавляют чувство страха или отчаяния

Эффект Вертиго, кадр из фильма

Dolly Zoom — эффект, когда камера приближается или удаляется от объекта одновременно с изменением фокусного расстояния в обратном направлении. Проще говоря, камера наезжает на объект именно тогда, когда зум удаляется, или наоборот.

Впервые Dolly Zoom применил режиссер Альфред Хичкок в своей ленте "Запамороченння" (англ. Vertigo), герой которой боялся высоты. Чтобы продемонстрировать это наглядно, Хичкок снял, как пространство якобы проваливается вниз. Отсюда пошла еще одно название приема — эффект Вертиго.

Впоследствии Dolly Zoom еще не раз появлялся в других фильмах. Например, в "Челюсти" Стивена Спилберга, когда главный герой впервые сталкивается с акулой на пляже или в "Властелине колец: Братство кольца" Питера Джексона, когда назгулы преследуют Фродо.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине заблокировали незаконной онлайн-кинотеатр с многомиллионной аудиторией. Зарабатывал организатор на рекламе и на оплате премиум-аккаунтов. Киберполиция в этот раз сработала оперативно, нарушителя задержали.


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Источник: https://t.me/dublerofdirector
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