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Две украинские киноленты о Донбассе получили знаки отличия международного фестиваля в США

Режиссеры кинолент о жизни украинцев на территориях, где идет война, получили мировое признание

сегодня, 10:44
Автор:

Козлова Альбіна
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Фильмы украинского производства о войне на Донбассе получили знаки отличия международного фестиваля Sundance Film Festival 2022, проходящего в США. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Twitter.

Две украинские киноленты о Донбассе получили знаки отличия международного фестиваля в США

Украинские фильмы получили награды на фестивале, фото Facebook

Киноленты совместного производства украинских и иностранных кинокомпаний получили награды в двух конкурсах – "Всемирный конкурс художественных фильмов (драма)" и "Всемирный конкурс документальных фильмов".

Режиссерской премией отметили Марину Горбач, режиссера фильма о войне на Донбассе под названием "Клондайк". Также премию получил режиссер фильма "Дом из осколков", который снимали на украинских территориях, что пострадали от военных действий. Над фильмом работали датчане, шведы и украинцы. Режиссер – Симон Леренг Вильмонт. Оба фильма сняты при поддержке Госкино.

По словам продюсера ленты "Дом из осколков", съемочной команде было тяжело психологически работать над ней. В фильме раскрывают судьбы детей из приюта, расположенного неподалеку от территорий, где взрываются мины и стреляют "грады". О своей жизни рассказывают воспитательницы и сами воспитанники.

В "Клондайке" сюжет разворачивается в то время, когда был сбит самолет MH17 Malaysia Airlines – июль 2014 года. В фильме показано, как жители села в Донецкой области переживают трагедию и захват населенного пункта террористическими группировками, воюющими против украинской армии.

"С течением времени, после крушения, международные СМИ перестали говорить о продолжающейся до сих пор войне в Украине. "Клондайк" рассказывает всего о нескольких днях из жизни семьи во время войны, но для меня важно подчеркивать, что война в Украине была до событий фильма и продолжается после его окончания. Я хотела оставить у зрителя эмоциональный вопрос: как человек живет во время войны? Это то, что больше всего мотивировало меня на создание фильма", — говорит Марина Горбач.

В 2022 году в связи с пандемией кинофестиваль прошел онлайн. Также было организовано виртуальное шоу награждения победителей и номинантов.

Как сообщал портал "Комментарии", историческая драма украинского режиссера завоевала награду Будапештского кинофестиваля.





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Источник: https://twitter.com/sundancefest
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