Две украинские киноленты о Донбассе получили знаки отличия международного фестиваля в США

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Козлова Альбіна
Фильмы украинского производства о войне на Донбассе получили знаки отличия международного фестиваля Sundance Film Festival 2022, проходящего в США. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Twitter.
Украинские фильмы получили награды на фестивале, фото Facebook
Киноленты совместного производства украинских и иностранных кинокомпаний получили награды в двух конкурсах – "Всемирный конкурс художественных фильмов (драма)" и "Всемирный конкурс документальных фильмов".
Режиссерской премией отметили Марину Горбач, режиссера фильма о войне на Донбассе под названием "Клондайк". Также премию получил режиссер фильма "Дом из осколков", который снимали на украинских территориях, что пострадали от военных действий. Над фильмом работали датчане, шведы и украинцы. Режиссер – Симон Леренг Вильмонт. Оба фильма сняты при поддержке Госкино.
По словам продюсера ленты "Дом из осколков", съемочной команде было тяжело психологически работать над ней. В фильме раскрывают судьбы детей из приюта, расположенного неподалеку от территорий, где взрываются мины и стреляют "грады". О своей жизни рассказывают воспитательницы и сами воспитанники.
В "Клондайке" сюжет разворачивается в то время, когда был сбит самолет MH17 Malaysia Airlines – июль 2014 года. В фильме показано, как жители села в Донецкой области переживают трагедию и захват населенного пункта террористическими группировками, воюющими против украинской армии.
В 2022 году в связи с пандемией кинофестиваль прошел онлайн. Также было организовано виртуальное шоу награждения победителей и номинантов.
Как сообщал портал "Комментарии", историческая драма украинского режиссера завоевала награду Будапештского кинофестиваля.
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