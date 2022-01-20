logo

BTC/USD

42091.32

ETH/USD

3145.24

LTC/USD

137.94

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура "Да изменится все, в чем нуждается устойчивый мир", - представительница Украины выступила на Abu Dhabi Sustainable week 2022
commentss НОВОСТИ Все новости

"Да изменится все, в чем нуждается устойчивый мир", - представительница Украины выступила на Abu Dhabi Sustainable week 2022

Диана Мироненко отметила, что Украине нужно стать мощнейшим двигателем, идущим в ногу со временем, вместе с мировыми тенденциями и качественным и современным образованием

сегодня, 11:38
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Представительница Украины Диана Мироненко приняла участие в Неделе устойчивости 2022 в Абу-Даби (Abu Dhabi Sustainable week 2022), где рассказала о социальном образовании для детей как мировом тренде, который развивается очень быстро.

"Да изменится все, в чем нуждается устойчивый мир", - представительница Украины выступила на Abu Dhabi Sustainable week 2022

Диана Мироненко на Abu Dhabi Sustainable week 2022

Школы создают  для детей среду и способствуют созданию эко-комьюнити, как внеклассное собрание, в котором дети выступают в роли главных членов-руководителями, а родители, учителя — поддержкой. На сегодняшний день это маленький психологический трюк, давать детям возможность решить "взрослые" проблемы планеты, следуя 17 принципам устойчивого развития ООН. 

”Да изменится все, в чем нуждается устойчивый мир”, - представительница Украины выступила на Abu Dhabi Sustainable week 2022 - фото 2

"В возрасте с 7-14 лет ребёнок впитывает все, что происходит вокруг него. При правильном экологическом образовании, он понимает, как поступать правильно и растёт осознанным членом общества. Ведь цель на сегодняшний день — заставить наших детей думать и поступать по совести, а это нужно закладывать в них с самого детства", — обратила внимание Диана Мироненко. 

"Гендерное неравенство, чистые океаны и моря, вырубка лесов...  Все это — часть развития, которое нужно нашему обществу. Подрастающему поколению. Например :  "знали ли ваши дети, что энергию можно получить из любого предмета. А из пластика можно получить строительные материалы или дизель ?", — отметила она. 
”Да изменится все, в чем нуждается устойчивый мир”, - представительница Украины выступила на Abu Dhabi Sustainable week 2022 - фото 3
”Да изменится все, в чем нуждается устойчивый мир”, - представительница Украины выступила на Abu Dhabi Sustainable week 2022 - фото 4
 
Представительница Украины подчеркнула, что в Филиппинах школы проводят открытые уроки, где вместе с детьми они помогают строить для бедных людей дома из переработанного пластика. 

В последние годы проектирование быстровозводимых домов из доступных материалов стало отдельным — и весьма востребованным — направлением современной архитектуры. Как говорил директор школы, с которым удалось побеседовать Диане Мироненко, они связались со специалистом колумбийского бюро Conceptos Plásticos, разработавшего технологию строительства малоэтажных зданий из переработанного пластика. Всего пять дней и дом готов. 

"На сегодняшний день мы на международной арене "Youth 4 Sustainability" говорим не только об образовании, но и методах влияния на общество в целом. Мы не исключаем того, что осознанные родители и общество — влияют на наших детей. Тем самым, если мы идём в ногу со временем, мы должны меняться сами", — отметила Диана Мироненко. 
”Да изменится все, в чем нуждается устойчивый мир”, - представительница Украины выступила на Abu Dhabi Sustainable week 2022 - фото 5

Психологическим трюком влияния на осознанность ребёнка является медиа. Амбассадоры, лидеры, музыканты и актеры, которые выступают за поддержку тех или иных идей и мировых изменений.

Именно поэтому Диана, как пример работы из Украины привезла на международный форум книги для детей, где амбассадорами стали  известные личности.
 
"Очень хочется видеть Украину как мощнейший двигатель, который действительно идёт в ногу со временем, вместе с мировыми тенденциями и качественным  и современным образованием", — добавила Диана Мироненко. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!