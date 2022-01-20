"Да изменится все, в чем нуждается устойчивый мир", - представительница Украины выступила на Abu Dhabi Sustainable week 2022

Представительница Украины Диана Мироненко приняла участие в Неделе устойчивости 2022 в Абу-Даби (Abu Dhabi Sustainable week 2022), где рассказала о социальном образовании для детей как мировом тренде, который развивается очень быстро.

Диана Мироненко на Abu Dhabi Sustainable week 2022

Школы создают для детей среду и способствуют созданию эко-комьюнити, как внеклассное собрание, в котором дети выступают в роли главных членов-руководителями, а родители, учителя — поддержкой. На сегодняшний день это маленький психологический трюк, давать детям возможность решить "взрослые" проблемы планеты, следуя 17 принципам устойчивого развития ООН.





"В возрасте с 7-14 лет ребёнок впитывает все, что происходит вокруг него. При правильном экологическом образовании, он понимает, как поступать правильно и растёт осознанным членом общества. Ведь цель на сегодняшний день — заставить наших детей думать и поступать по совести, а это нужно закладывать в них с самого детства", — обратила внимание Диана Мироненко.

"Гендерное неравенство, чистые океаны и моря, вырубка лесов... Все это — часть развития, которое нужно нашему обществу. Подрастающему поколению. Например : "знали ли ваши дети, что энергию можно получить из любого предмета. А из пластика можно получить строительные материалы или дизель ?", — отметила она. Представительница Украины подчеркнула, что в Филиппинах школы проводят открытые уроки, где вместе с детьми они помогают строить для бедных людей дома из переработанного пластика.

В последние годы проектирование быстровозводимых домов из доступных материалов стало отдельным — и весьма востребованным — направлением современной архитектуры. Как говорил директор школы, с которым удалось побеседовать Диане Мироненко, они связались со специалистом колумбийского бюро Conceptos Plásticos, разработавшего технологию строительства малоэтажных зданий из переработанного пластика. Всего пять дней и дом готов.



"На сегодняшний день мы на международной арене "Youth 4 Sustainability" говорим не только об образовании, но и методах влияния на общество в целом. Мы не исключаем того, что осознанные родители и общество — влияют на наших детей. Тем самым, если мы идём в ногу со временем, мы должны меняться сами", — отметила Диана Мироненко.









Психологическим трюком влияния на осознанность ребёнка является медиа. Амбассадоры, лидеры, музыканты и актеры, которые выступают за поддержку тех или иных идей и мировых изменений.





Именно поэтому Диана, как пример работы из Украины привезла на международный форум книги для детей, где амбассадорами стали известные личности.

"Очень хочется видеть Украину как мощнейший двигатель, который действительно идёт в ногу со временем, вместе с мировыми тенденциями и качественным и современным образованием", — добавила Диана Мироненко.





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