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Главная Новости Общество искусство и культура Что знают об Украине в США - результаты исследования
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Что знают об Украине в США - результаты исследования

Майдан является бесспорным лидером касаемо осведомленности американских респондентов

сегодня, 13:17
Автор:

Елизавета Черных

Украинский институт начал серию исследований, посвященных восприятию Украины за границей. Эксперты утверждают, что результаты раскрывают уровень отношения и осведомленности о нашей стране и ее культуре. Так, был представлен отчет о том, что знают об Украине в Соединенных Штатах Америки. 

Что знают об Украине в США - результаты исследования

Что знают об Украине в США - результаты исследования - фото из открытых источников

По данным Украинского института, восприятие нашего государства в США является неоднозначным. На общий интерес американцев к Украине влияют журналисты, эксперты аналитических центров, бывшие дипломаты и политики. В исследовании говорится, что имидж нашей страны формируется скорее через СМИ и отдельные каналы развлекательного телевидения.

Сообщается, что восприятие Украины балансирует "на грани позитивного и негативного впечатлений, "когда восторженность стремлением к свободе и европейскому выбору омрачена постоянными упоминаниями о коррупции". Среди ассоциаций из политической плоскости часто возникают Майдан, революция, коррупция, аннексия Крыма, олигархи "скандал Трамп — Зеленский". Среди культурно-образных ассоциаций в США часто вспоминают украинскую вышиванку, борщ, традиции, архитектуру и Киево-Печерскую лавру. 

По результатам исследования, самый высокий уровень осведомленности американцы продемонстрировали относительно таких украинских феноменов как козаки, Крымская война (1853-1856), борщ, Киевская Русь, Бабин Яр, Николай Гоголь, Голодомор, Чернобыль и другие. Отмечается, что Майдан является бесспорным лидером касаемо осведомленности американских респондентов. 

Кроме того, события 2014 года в Крыму и на Донбассе, а также война с Россией, которая продолжается на востоке Украины, определенным образом повлияли на восприятие Украины как нестабильного государства с проблемным состоянием безопасности. Одной из краеугольных тем в восприятии Украины является тема Чернобыля в связи с пониманием масштабов трагедии и ее "близостью" с аварией на АЭС Фукусима-1 в 2011 году.

Исследователи определили на американской карте три города, жители которых знают об Украине и ее культуре больше всех, это — Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. Практически все респонденты отмечали важность налаживания контактов с помощью визитов украинских культурных агентов в США и наоборот. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, сможет ли новый посол Украины в США выполнить задачи, поставленные президентом. 


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Источник: https://ui.org.ua/ukraine-abroad-research
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Обусуждения

Володимир

сегодня, 13:47

Що можуть знати ?..( що живуть одні придурки і більше нічого ,хіба Амириканці дурні?.. і вони це прикрасно розуміють)..Що у раші що тут нидаром у кремлі і кажуть що ми брати Тільки питання які брати?..

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