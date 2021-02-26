Новый посол Украины в США: сможет ли Оксана Маркарова выполнить поставленные президентом задачи

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову, бывшего министра финансов при Кабмине Владимира Гройсмана, чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Опрошенные "Комментариями" эксперты оценили этот выбор, а также шансы Маркаровой выполнить поставленные президентом задачи. Специалисты также высказали мнения о том, сможет ли она наладить диалог с МВФ и способствовать визиту в Украину президента США.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Маркарова — профессиональный финансист, а не дипломат

По мнению политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, в страны, которые являются стратегически важными для нас, в том числе и США, лучше назначать профессиональных дипломатов, хорошо знающих соответствующее государство.

"Оксана Маркарова — профессиональный финансист, а не дипломат. Переговоры с МВФ ведет не посольство Украины в США, а правительство и Нацбанк. Это не функция посольства", — подчеркивает Владимир Фесенко.

А как послу Макаровой придется решать совсем другие задачи. Так, представляя ее в новой должности, Зеленский обозначил главные направления предстоящей деятельности нового посла Украины в США. Среди них: налаживание диалога с Конгрессом США для укрепления двухпартийной поддержки Украины; привлечение Штатов для урегулирования военного конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма, возникших на фоне российской агрессии против Украины; усиление санкций США против РФ, в частности в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время дискуссии "Будущее американо-украинских отношений", одной из важных задач, полученных Маркаровой, назвал организацию визита президента США в Украину.

"Как сможет Оксана Маркарова выполнить поставленные перед ней задачи, покажет только практика, — считает Владимир Фесенко. — Что касается визита в Украину президента США, то более актуальна задача — организации визита президента Украины в США".





В работе с МВФ можно ожидать прогресса

Профессор кафедры международных отношений НАУ, кандидат политических наук Максим Яли признался, что отрицательно относится к назначениям на дипломатические должности высшего ранга людей, которые не имеют профильного образования и профессионального опыта работы по направлению в принципе.

"Тем более — в страны, от развития взаимоотношений с которыми, в условиях внешней агрессии против Украины, зависит крайне много. И которые являются нашими ключевыми союзниками именно в военной сфере. Потому что для успешных переговоров и налаживания связей с госструктурами необходимы не только соответствующие знания, опыт, но и авторитет у своих коллег", — поясняет Максим Яли.

Он отмечает, что Маркарова имеет успешный опыт работы и переговоров с МВФ, а потому в работе с этой структурой можно ожидать прогресса.

"Но что касается других задач, поставленных перед ней президентом, в частности, налаживание диалога с Конгрессом, привлечение США для урегулирования российско-украинского конфликта, поддержка нас Штатами в вопросе евроатлантической интеграции, включая предоставлении Украине ПДЧ, тут у меня есть серьезные сомнения относительно успешности в их достижении — по указанным выше причинам", — подчеркивает Максим Яли.

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