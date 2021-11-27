Что делать, когда избивают детей и женщин – выставка о насилии "Річ у тім 2.0"

К выставке противодействия насилию присоединились МВД, государственные институты и украинские звезды, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Открытие выставки "Річ у тім 2.0" - фото пресс-службы МВД

Украина присоединилась к Всемирной 16-дневной акции противодействия насилию. На выставке "Річ у тім 2.0" представлено 16 вещей, с помощью которых физически и психологически травмировали женщин и детей. Автор проекта – Ирина Целик, режиссер.

Мероприятия проводятся по инициативе МВД, они поддержаны Офисом Вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, Первой леди и Минсоцполитики. Присоединились к организации фонды ООН, благотворительный фонд UNOPS.

25 ноября 2021 г. состоялось открытие выставки на втором этаже ТРЦ "Гулливер". Ее экспонатами являются предметы, так или иначе используемые злоумышленниками: кто-то этими вещами делал больно, кто-то шантажировал, кто-то скрывал преступление.

16 украинских звезд приняли участие в акции. Они рассказывают истории издевательств и насилия, которые произошли с людьми. Инструментами для нанесения страданий могут быть самые мирные предметы: косметика – повод для ревности, игрушка-пружинка – воспоминанием о сексуальном надругательстве над ребенком. Больше рассказов – по ссылке.

Во время открытия выступили высокопоставленные должностные лица из ведомств, которые ее инициировали и поддержали. Денис Монастырский, министр внутренних дел, анонсировал, что скоро в каждом регионе откроются центры для пострадавших от домашнего насилия. Сюда смогут обратиться дети, которых избивали родители, и родители, к которым жестоки их дети. Также планируется реформа Ювенальной полиции и начинается новый проект "Воспитатель безопасности", который будет реагировать на ситуацию в школе.

Елена Зеленская, Первая леди, напомнила, что каждый двадцатый украинец страдал от насилия. Его побороть, по ее мнению, можно только неравнодушием. Ольга Стефанишина, Вице-премьер-министр по евроинтеграции, сказала, что трагические случаи происходят в каждой третьей семье, и чтобы остановить их, нужно не молчать.

Издание "Комментарии" ранее публиковало статью о вере Первой леди в мягкую силу и дипломатию.

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