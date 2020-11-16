Через всю Чехию пешком: открыт первый пешеходный маршрут

Страны Европы понемногу восстанавливают отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса. В частности, это касается туризма, который терпит серьезные убытки из-за карантинных ограничений. Для того чтобы заинтересовать туристов, организаторы решили воплотить в жизнь идею пешего маршрута через всю страну.

Отметим, что в Чехии существуют пешеходные маршруты, однако все они являются локальными и не выходят за пределы одного парка или зоны отдыха. "Чешская тропа" же имеет протяженность около тысячи км, пересекает девять горных хребтов и проходит через всю страну.

Создатели маршрута заявляют о том, что несмотря на такое расстояние, осилить его сможет даже начинающий турист. Спуски и подъемы, которые входят в маршрут доступны для человека со средней физподготовкой. Пройти весь путь можно за 40 дней.

В настоящее время организаторы пешей прогулки намерены сделать "Чешскую тропу" частью сети европейских маршрутов E-paths, которые протянулись от Нидерландов до Польши.

Как сообщал портал "Комментарии", Турция открыла для посещения город Вароша, в котором когда-то отдыхали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо и другие знаменитости. Однако почти полвека эта территория была под замком из-за военного переворота. Известно, что район Фамагусты — это буферная зона между Турцией и Кипром, а сам город находится на Кипре. Согласно резолюциям от 1984 и 1992 годов, здесь могут селиться только коренные жители города, изгнанные из своих домов несколько десятилетий назад. В далеком 1974-м на территории произошел военный переворот, и остров разделился на части, одна из которых отошла Турции. В результате Вароша, который в свое время именовали "средиземноморским Лас-Вегасом", прекратил свое существование.

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