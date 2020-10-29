Еще одна страна открыла границы для туристов из Украины

Несмотря на то, что все больше городов Украины попадают в “красную” зону карантина, а коронавирус чуть ли не каждый день бьет собственные антирекорды, свои границы для наших граждан открыла еще одна страна. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в белом списке отныне находится и Узбекистан.

Всего же, по словам министра, для украинцев открыты 59 государств. Что же касается Узбекистана, то, по словам, Кулебы, страна не очень популярна среди наших туристов, хотя там есть уйма красивых мест. Полный список государств, которые можно посетить даже несмотря на пандемию, можно увидеть на интерактивной карте на официальном сайте МИД Украины.

Напомним, Турция открыла для посещения город Вароша, в котором когда-то отдыхали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо и другие знаменитости. Однако почти полвека эта территория была под замком из-за военного переворота. Известно, что район Фамагусты — это буферная зона между Турцией и Кипром, а сам город находится на Кипре. Согласно резолюциям от 1984 и 1992 годов, здесь могут селиться только коренные жители города, изгнанные из своих домов несколько десятилетий назад. В далеком 1974-м на территории произошел военный переворот, и остров разделился на части, одна из которых отошла Турции. В результате. Вароша, который в свое время именовали "средиземноморским Лас-Вегасом", прекратил свое существование.

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