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Были вместе шесть лет: украинский певец рассказал об отношениях с мужчиной

В данный момент музыкант не готов к новым отношениям

сегодня, 19:48
Автор:

Елизавета Черных

Популярный украинский певец и музыкант MELOVIN (Константин Бочаров — ред.) признался, что на протяжении шести лет состоял в отношениях с мужчиной, однако все эти годы ему приходилось скрывать роман. Откровениями артист поделился в телепрограмме "Светская жизнь", передает УНИАН. 

Были вместе шесть лет: украинский певец рассказал об отношениях с мужчиной

MELOVIN - фото из открытых источников

Отмечается, что музыкант боялся признаться обществу в своей ориентации. Но это, по словам MELOVINа, не стало причиной для разрыва отношений. Причиной расставания стал недостаток новых эмоций.

"Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если очень все спокойно, мне хочется скандала, и наоборот. Я очень неоднозначный человек", — заявил исполнитель. 

Кроме того, певец отметил, что в данный момент не готов вступать с кем-то в отношения. Однако после совершенного каминг-аута на украинском музыкальном фестивале Atlas Weekend, ему стали поступать разные предложения. 

Напомним, что во время музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходил в июле в Киеве, MELOVIN на сцене поцеловал девушку, затем — парня. После этого исполнитель высоко поднял радужный флаг, который является символом ЛГБТ-сообщества.  

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что известная американская актриса Меган Фокс шокирована поклонников признанием о сексуальной ориентации. Так, знаменитость заявила, что уже более двадцати лет входит в число представителей ЛГБТ-сообщества, а именно является бисексуалкой.  Звезда сообщила, что осознала свою ориентацию еще в подростковом возрасте. Заявление Меган Фокс вызвало бурное обсуждение в Сети. 



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/my-byli-vmeste-6-let-melovin-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-muzhchinoy-11542291.html
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