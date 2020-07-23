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Главная Новости Общество искусство и культура "Будет наполнен смыслами": Минкульт анонсировал строительство музея современного искусства
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"Будет наполнен смыслами": Минкульт анонсировал строительство музея современного искусства

Александр Ткаченко заинтриговал ценителей современного искусства интересной концепцией

сегодня, 14:17
Автор:

Екатерина Белоброва
"Будет наполнен смыслами": Минкульт анонсировал строительство музея современного искусства

В Украине готовят создание второго музея современного искусства, который будет представлять живопись украинских художников и приглашать с экспозициями зарубежных творцов. Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко в интервью изданию "Радио Свобода".

По словам Ткаченко, сейчас он не готов сообщить место строительства локации, поскольку больше внимания создатели уделяют концепции музея.

"Есть предварительные наметки того, где он будет расположен. Сейчас говорить не буду. Не хочу. Нужно сделать работу, чтобы можно было анонсировать такой большой вызов, но это будет интересная концепция", - указал министр.

Кроме того, Ткаченко подчеркнул, что министерство не спешит с началом строительства и поиска инвесторов для создания фундамента и наполнения музея.

"Музей современного искусства должен быть наполнен смыслами. Понимание того, где он будет расположен и примерно, каким образом двигаться и кто нам может помочь, на сегодняшний момент существует", - заключил чиновник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минкульта обратился к Кабмину за финансовой помощью для искусства в Украине, которое переживает глубокий кризис.


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