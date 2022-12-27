Бронеплиты, спасавшие жизнь воинам ВСУ, стали артобъектами (ФОТО)

Украинские военные во время боев используют бронеплиты для бронежилетов, таким образом, имея защиту от пуль россиян. Теперь бронеплиты, спасшие жизнь украинских военных, были разрисованы украинскими художниками и их публично представляют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Бронеплиты стали художественными объектами. Фото из открытых источников

Глава ЛОВА Максим Козицкий сообщил, что 27 декабря во Львове в Музее-Арсенале Львовского исторического музея состоялось открытие художественного проекта "АртБроня", где украинские художники раскрасили бронеплиты, спасшие жизнь украинских военных.

"Наши художники доказывают, что искусство может спасать жизнь и иногда больше, чем словами рассказать о войне и боли из-за нее", — отметил Козицкий.

Выставка продлится до 17 января, а все вырученные средства в рамках проекта АртБроня пойдут на покупку средств защиты для украинских защитников и защитниц. После Львова выставка отправится в Польшу, а затем и в другие страны Европы. Премьера выставки прошла в столице Украины в начале октября.

Посмотреть фото бронеплит, ставших артобъектами можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове проходит уникальная выставка картин, сгенерированных искусственным интеллектом, а собранные средства по продаже картин общественная организация обещает передать на питание для ВСУ.

Также "Комментарии" писали о секретной миссии из Киева, когда несколько больших грузовиков покинули столицу Украины перед началом массового ракетного обстрела и отправились в Испанию.

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