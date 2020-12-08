Брейк-данс стал официальным видом спорта

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Сергей Медведев
Олимпиада 2024 года, которая пройдет в Париже, будет включать в свою программу соревнования по брейк-дансу. Данный вид уличных танцев Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал видом спорта. Это сделано для того, чтобы привлечь к состязаниям более молодую аудиторию.
Уличные танцоры будут участвовать в Олимпийских играх
Помимо этого в МОК подтвердили, что также в Олимпийских играх, которые отложили из-за пандемии на 2021 год добавят такие виды спорта, как соревнования по скейтборду, серфинг и спортивное скалолазание.
Среди нововведений ткаже изменилось количество медалей — в Париже их будет 329 — это на 10 медалей меньше, чем в Токио. Квоту спортсменов тоже уменьшили — в соревнованиях будут участвовать 10 тыс. 500 человек, что на 600 меньше, чем в следующем году.
Как сообщал портал "Комментарии", глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио придется отменить, если мероприятие не сможет состояться в следующем году из-за коронавируса COVID-19. В марте МОК и правительство Японии приняли беспрецедентное решение отложить проведение Игр, которые должны были начаться в июле, на год из-за новой вспышки коронавируса. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мультиспортивное мероприятие не может состояться в 2021 году, если вирус не станет менее угрожающим.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь заявил, что Украина может провести Олимпийские игры.
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