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Бойкот сессии ЮНЕСКО: почему более 40 государств объявили о таком решении

ЮНЕСКО будет проводить в 2022 году сессию Комитета всемирного наследия

сегодня, 16:57
Автор:

Козлова Альбіна
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В 2022 году 45-я сессия ЮНЕСКО должна была состояться на территории россии, в Казани. Однако в связи с военной агрессией россии против Украины бойкот сессии объявило 46 стран-участниц. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Бойкот сессии ЮНЕСКО: почему более 40 государств объявили о таком решении

фото из открытых источников

Те, кто выступил против проведения сессии в россии, написали открытое письмо, в котором описали случаи нарушения рф международного гуманитарного права в Украине.

Поддержали Украину и выступили против агрессора: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва , Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Словакия, Словения Швеция, Великобритания и Северная Ирландия, США.

"Минкульт неоднократно обращалось в ЮНЕСКО с просьбой исключить из организации россию, ведущую полномасштабную войну на территории нашего государства. В том числе, разрушая культурное наследие, уходящее своей историей в тысячелетие. российская федерация, наносящая удары по нашим церквам, музеям театрам при любых обстоятельствах не имеет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой заниматься культурой", — написал министр.

Украина предлагает в свою очередь обеспечить проведение 45-й сессии Комитета всемирного наследия во Львове.

Как сообщал портал, этнографическому комплексу в Киевском районе нужна помощь в содержании животных. Село, где расположен комплекс, было на линии фронта. Оккупанты разграбили все, но животные выжили и привели потомство.


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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
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