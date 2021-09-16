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Большая реставрация: какие объекты планируют восстановить

Планируется реставрировать выдающиеся туристические объекты, имеющие историческую ценность

сегодня, 17:45
Автор:

Козлова Альбіна

На программу "Большая реставрация" выделят 450 миллионов гривен. В рамках программы будут проведены реставрационные работы для восстановления исторических и архитектурных памятников в 14 областях Украины. Об этом сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Большая реставрация: какие объекты планируют восстановить

В Киеве реконструировали Театр оперы и балета им. Т. Шевченка, фото из открытых источников

К числу объектов, которые будут обновлены по программе, включили уникальные здания, что бесспорно являются туристическими магнитами. Общее количество объектов — более 100.

Реставрационные работы проведут на столичных обьектах: Киево-Печерской Лавре, (стоимость реконструкции — 34,4 миллиона гривен), Софии Киевской (23,9 миллиона грн), Национальной Академии им. П. И. Чайковского (103 млн грн), Национальном художественном музее, расположенном по улице Грушевского (40 млн грн), костеле Святого Николая (20 млн грн).

Во Львове и области восстановят Костел Святого Иосифа (стоимость реконструкции - 32 млн грн) и Ратушу (10 млн грн). Среди объектов, расположенных во Львове, будут реконструировать также помещения Университета "Львовская политехника", Театра оперы и балета им. С. Крушельницкой, Львовской библиотеки им. В. Стефаника, Львовской галереи искусств им. Б. Возницкого и другие.

Большинство объектов для реконструкции — это заповедники, церкви, замки, усадьбы поэтов, писателей. Среди них Дом Косачев, Заповедник "Родина Т. Шевченко", Дом декабристов Муравьевых-Апостолов.

В Украине недавно открыли остров Хортица с обновленной инфраструктурой и восстановленными музеями. К тому же, провели реконструкцию в 11 залах Жолковского замка, который находится во Львовской области. В столице открылся обновленный Театр оперы и балета им. Т. Шевченко.


Большая реставрация: какие объекты планируют восстановить - фото 2

Как сообщал портал "Комментарии", министр культуры рассказал как планируют реставрировать костел Святого Николая.


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Источник: https://www.facebook.com/100004096092659/posts/2582140781932433/
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