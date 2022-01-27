Больницу в Бангладеш назвали лучшей новостройкой мира (ФОТО)

Удаленную больницу в районе Бангладеш, уязвимом к повышению уровня моря, сочли лучшей новостройкой в ​​мире. Об этом сообщает CNN.

Больница в Бангладеш - фото из открытых источников

Больница дружбы в Сатхире, районе, склонном к циклонам на юге страны, была объявлена ​​победителем престижной международной премии RIBA 2021 года, а ее архитекторов похвалили за то, что они положили "заботу и человечность в основу дизайна".

Построенная из кирпича местного производства, больница на 80 коек была построена вокруг ряда внутренних дворов, уставленных спокойными тенистыми дорожками. Угловой канал прорезает центр участка, чтобы разделить стационарное и амбулаторное крылья.

Королевский институт британских архитекторов (RIBA), организующий награду, высоко оценил дизайн больницы за то, что сочетается с окружающей сельской местностью и создает "привлекательное впечатление для посетителей, пациентов и медицинских работников".

Спроектированная архитектором Кашефом Чоудхури и его фирмой Урбана из Дакки, больница была заказана неправительственной организацией устойчивого развития Friendship.

Премия, которая проводится каждые два года, чествует здания или сооружения, "демонстрирующие совершенство дизайна и социальное влияние". В пресс-релизе, в котором объявляется победитель, RIBA отмечает, что Больница дружбы была построена в "хрупкой и динамичной среде", где зерновые поля были превращены в креветочные фермы из-за повышения уровня моря.

Таким образом, больница включает в себя несколько экологических особенностей дизайна. Способ обустройства дворов способствует естественной вентиляции и устраняет необходимость кондиционирования воздуха. Архитекторы также создали дренажную систему, которая направляет дождевую воду из всего комплекса в резервуар для хранения в будущем и для предотвращения заболочения.

"Это демонстрация того, как хорошой архитектуры можно достичь с помощью хорошего дизайна, работая с относительно скромным бюджетом и со сложными контекстными ограничениями", — отметила французский архитектор и урбанист Одиль Дек.

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