Бизнес из-за войны потерял до 85 млрд грн – исследование

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Нарожный Дмитрий
После начала полномасштабного вторжения российской
федерации в Украину представители малого и среднего бизнеса (МСБ) понесли
прямые потери в 64 – 85 млрд долларов.
Индекс активности бизнеса в мае достиг самой низкой отметки с декабря 2020 года. Фото: Pixabay
Об этом свидетельствуют данные исследования Advanter
Group. Согласно информации компании, общие потребности МСБ в финансировании
составляют 54 млрд долларов.
В то же время, 87% компаний требуют
финансирования, а 32% предприятий считают поиск финансирования приоритетом.
В общей сложности, бизнес ожидает сокращения
продаж на 46% по отношению к показателям 2021 года.
Индекс активности бизнеса в мае достиг
самой низкой отметки с декабря 2020 года и составляет 33,82 пункта из 100
возможных. Этот показатель отражает возможность компаний наращивать оборот и
создавать рабочие места. Худшие ожидания у микробизнеса, а самые лучшие — у
бизнеса с годовым оборотом 50–500 млн грн.
Что мешает работать? Больше всего бизнесу
мешает восстанавливаться отсутствие достаточного количества платежеспособных
клиентов на внутреннем рынке — такую причину назвали 64% респондентов. Также
среди основных факторов:
непрогнозируемость развития ситуации в
Украине и на внутреннем рынке (51%);
отсутствие достаточного капитала (29%);
разрушение цепочек снабжения (25%).
В настоящее время 49% предприятий
полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. При этом 6%
указывают, что нашли возможность даже увеличить обороты за последние два
месяца.
Что касается релокации, то 71% предприятий
ее не проводили и не планируют. Однако 20% провели релокацию внутри Украины, а
4,4% — преимущественно за границу. В частности, релокацию провели более 50%
ИТ-компаний. Еще около 15% компаний в сфере ремонта автотранспорта и
машиностроения планируют ее провести в ближайшее время.
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