Бизнес из-за войны потерял до 85 млрд грн – исследование

После начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину представители малого и среднего бизнеса (МСБ) понесли прямые потери в 64 – 85 млрд долларов.

Индекс активности бизнеса в мае достиг самой низкой отметки с декабря 2020 года. Фото: Pixabay

Об этом свидетельствуют данные исследования Advanter Group. Согласно информации компании, общие потребности МСБ в финансировании составляют 54 млрд долларов.

В то же время, 87% компаний требуют финансирования, а 32% предприятий считают поиск финансирования приоритетом.

В общей сложности, бизнес ожидает сокращения продаж на 46% по отношению к показателям 2021 года.

Индекс активности бизнеса в мае достиг самой низкой отметки с декабря 2020 года и составляет 33,82 пункта из 100 возможных. Этот показатель отражает возможность компаний наращивать оборот и создавать рабочие места. Худшие ожидания у микробизнеса, а самые лучшие — у бизнеса с годовым оборотом 50–500 млн грн.

Что мешает работать? Больше всего бизнесу мешает восстанавливаться отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке — такую причину назвали 64% респондентов. Также среди основных факторов:

непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке (51%);

отсутствие достаточного капитала (29%);

разрушение цепочек снабжения (25%).

В настоящее время 49% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. При этом 6% указывают, что нашли возможность даже увеличить обороты за последние два месяца.

Что касается релокации, то 71% предприятий ее не проводили и не планируют. Однако 20% провели релокацию внутри Украины, а 4,4% — преимущественно за границу. В частности, релокацию провели более 50% ИТ-компаний. Еще около 15% компаний в сфере ремонта автотранспорта и машиностроения планируют ее провести в ближайшее время.

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