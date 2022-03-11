Без воды, света и тепла: Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы

По словам Уполномоченного Верховной Рады нашей страны по правам человека Людмилы Денисовой, после серии авиаударов город Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Об этом Денисова информирует, разместив свое сообщение в Telegram-канале.

Город на грани гуманитарной катастрофы (фото из открытых источников)

Как утверждает уполномоченная ВР, после многочисленных авиаударов Чернигов стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Городское население осталось без электричества, воды, газо- и теплоснабжения.

Денисова сообщает, что за первую половину дня наладили водоснабжение, продолжаются ремонтные работы поврежденных теплосетей, но чтобы их завершить необходимые 3-4 дня. Ремонт газопровода должен быть завершен в течение суток.

Омбудсмен отмечает непростую ситуацию в Чернигове. Утверждает, что 250 тысяч горожан вынуждены со страхом ждать, что придет холодная ночь и новые авиаудары, после которых считают десятки погибших черниговцев. Город под постоянными обстрелами русских агрессоров и потому даже похоронить погибших на черниговском кладбище у живых горожан нет таких возможностей.

Она подытожила, что агрессивные действия государства-террориста в отношении мирных людей являются преступлением против человечности. Также это нарушение четырех Женевских конвенций 1949 года.

Омбудсмен призвала представителей международного сообщества услышать Украину и добиться прекращения авиационных обстрелов врагом мирных населенных пунктов, закрыв небо над украинской территорией.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области от российских оккупантов. Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области от российских оккупантов.

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