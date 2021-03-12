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Главная Новости Общество искусство и культура Беременный Гитлер: известная политик объяснила, что означает ее новая картина (ФОТО)
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Беременный Гитлер: известная политик объяснила, что означает ее новая картина (ФОТО)

Как объясняет Клитина, своей картиной она выражает критику патриархата

сегодня, 18:33
Автор:

Вечканова Елена

У критиков современного искусства сегодня есть повод для обсуждения украинских творцов. Картину с беременным Адольфом Гитлером представила на суд общественности советник председателя космического госагентства Александра Клитина. Свою реакцию относительно опубликованного на Facebook, по словам художницы, "шедевра" уже оценило более 150 человек.

Беременный Гитлер: известная политик объяснила, что означает ее новая картина (ФОТО)

Александра Клитина нарисовала беременного Гитлера. Фото из открытых источников

Как объяснила сама Клитина, ее художественное произведение критикует патриархат. По мнению политика, с помощью подобного картинного абсурда довольно простым становится понимание — женщина не смогла бы сделать с миром так, как в свое время поступил Гитлер. Таким образом Александра Клитина пытается утвердить тезис, что женщин в управлении (в том числе и государственном) должно быть больше по всему миру.

Беременным немецкий диктатор на картине изображен потому, что как фашизм, так и нацизм продолжают "пускать новые ростки" на Земле — то есть идеи Гитлера все еще не исчезли, а существуют. Интересно, что произведение Клитиной по-разному восприняли представители украинского общества. В одном из комментариев под собственной картиной художница выразила недоумение по поводу полученной критики от женщин.

"Меня больше всего удивила критика картины от феминисток наших. То, что женщина менее склонна к насилию — это тоже стереотип: то есть они хотят совершать преступления наравне с мужчинами?" — отметила Клитина.

Под ее публикацией действительно есть немало людей, которые не понимают подобные художественные произведения. "Ну и извращенная же у тебя фантазия, Гитлер с вагиной", "Трудно даже представить, что вы там в том космическом агентстве советуете, с такими картинами", "Гитлер гадко выглядит в образе беременной женщины, поэтому нужно больше женского лидерства. Ок логика. Хотя откуда у радфемок [радикальных феминисток — ред.] логика?" — пишут пользователи.

Не обошлось и без тех, кто оценил старания Александры Клитиной. В частности, некоторые из пользователей назвали картину примером авангардистского течения.

Следует отметить, что Клитина — не первая из художников, кто рисует Адольфа Гитлера беременным. Десять лет назад, в 2011-м, мир облетела серия картин Рональда Манулланга "Суд Божий". На этих изображениях немецкий фюрер "примерил" на себя образ Девы Марии.

Беременный Гитлер: известная политик объяснила, что означает ее новая картина (ФОТО) - фото 2

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Источник: https://www.facebook.com/aleksandra.klitina/posts/4657671507595727
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