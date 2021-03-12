Беременный Гитлер: известная политик объяснила, что означает ее новая картина (ФОТО)

У критиков современного искусства сегодня есть повод для обсуждения украинских творцов. Картину с беременным Адольфом Гитлером представила на суд общественности советник председателя космического госагентства Александра Клитина. Свою реакцию относительно опубликованного на Facebook, по словам художницы, "шедевра" уже оценило более 150 человек.



Александра Клитина нарисовала беременного Гитлера. Фото из открытых источников

Как объяснила сама Клитина, ее художественное произведение критикует патриархат. По мнению политика, с помощью подобного картинного абсурда довольно простым становится понимание — женщина не смогла бы сделать с миром так, как в свое время поступил Гитлер. Таким образом Александра Клитина пытается утвердить тезис, что женщин в управлении (в том числе и государственном) должно быть больше по всему миру.

Беременным немецкий диктатор на картине изображен потому, что как фашизм, так и нацизм продолжают "пускать новые ростки" на Земле — то есть идеи Гитлера все еще не исчезли, а существуют. Интересно, что произведение Клитиной по-разному восприняли представители украинского общества. В одном из комментариев под собственной картиной художница выразила недоумение по поводу полученной критики от женщин.

"Меня больше всего удивила критика картины от феминисток наших. То, что женщина менее склонна к насилию — это тоже стереотип: то есть они хотят совершать преступления наравне с мужчинами?" — отметила Клитина.

Под ее публикацией действительно есть немало людей, которые не понимают подобные художественные произведения. "Ну и извращенная же у тебя фантазия, Гитлер с вагиной", "Трудно даже представить, что вы там в том космическом агентстве советуете, с такими картинами", "Гитлер гадко выглядит в образе беременной женщины, поэтому нужно больше женского лидерства. Ок логика. Хотя откуда у радфемок [радикальных феминисток — ред.] логика?" — пишут пользователи.

Не обошлось и без тех, кто оценил старания Александры Клитиной. В частности, некоторые из пользователей назвали картину примером авангардистского течения.

Следует отметить, что Клитина — не первая из художников, кто рисует Адольфа Гитлера беременным. Десять лет назад, в 2011-м, мир облетела серия картин Рональда Манулланга "Суд Божий". На этих изображениях немецкий фюрер "примерил" на себя образ Девы Марии.





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