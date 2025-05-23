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Бардаша приговорили к 10 годам: за что наказали сбежавшего в РФ продюсера

Бардаша обвинили в поддержке российской агрессии

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Продюсер Юрий Бардаш, поддержавший вторжение РФ, приговорен к 10 годам заключения за пропаганду войны.

Бардаша приговорили к 10 годам: за что наказали сбежавшего в РФ продюсера

Бардашу вынесли приговор. Фото из открытых источников

Соответствующий приговор продюсеру вынес Винницкий городской суд. Имущество Юрия Бардаша конфискуют в пользу государства.

Отмечается, что продюсер и хореограф Юрий Бардаш выражал украинские нарративы, выражал негативное отношение к украинскому народу и поддерживал российскую агрессию против Украины.

Об этом продюсер заявлял в интервью российским медиа, в которых также призывал к насильственному свержению конституционного строя Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.



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Источник: https://vnm.vn.court.gov.ua/sud0232/pres-centr/news/1815478/
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