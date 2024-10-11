Автограф Фарион продают вдвое дороже подписи Ким Кардашьян

В Интернете появилось предложение по продаже автографа Ирины Фарион – языковеда, профессора и блогера, убитой 19 июля этого года. Об этом сообщает Коммерсант Украинский, информирует портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Предложение появилось на одном из сайтов, позиционирующем себя специализированной площадкой по продаже автографов известных людей, оформленных как произведение искусства.

Предмет продажи, по информации на сайте — книга языковеда "Языковая норма: уничтожение, поиск, восстановление", которая оформлена в рамку и подписана рукой автора. Однако, судя по фото, похоже, что в рамке есть лишь фрагмент книги, какие-то газетные вырезки и лист бумаги, на котором, собственно, и находится подпись Фарион.





Как видно, предмет обозначен сертификатом подлинности S-07202, однако сам сертификат не изображен.

“Силы! Веры! Поступу! Соревнования! Полета!” – написано вроде бы Ириной Фарион на автографе с 2013 года.

Продается автограф Ирины Фарион за $1000.

На сайте также продают автографы из частного сборника коллекционера Александра Крылова.

Автограф Ирины Фарион на сайте оценили достаточно высоко. К примеру, рядом с ним продают подпись американской суперзвезды Ким Кардашьян, которая стоит вдвое меньше.





Самый дорогой предмет коллекции – арт-объект "Икона ХХІ века", центральным элементом которого является футболка футболиста Лионеля Месси из ФК Барселона сезона 2019/20 с его подписью. Икона стоит $60,000.









Напомним, Львовский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда и бывшего депутата Ирины Фарион. Адвокаты просили заменить содержание под стражей на домашний арест, но суд оставил все как есть. Подозреваемого в убийстве Фарион оставили под стражей, несмотря на апелляцию защиты Представитель Офиса генерального прокурора Надежда Максимец пояснила, что прокуратура настаивала на том, чтобы Зинченко остался под стражей, ведь его подозревают в серьезном преступлении — умышленном убийстве. Она отметила, что суд согласился с этой позицией и не изменил решения.