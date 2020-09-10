Антисемитский скандал в КНУ: на автора учебника по географии возбудили дело

На профессора Киевского национального университета открыли уголовное дело из-за его антисемитских высказываний в соцсетях. Об этом сообщает Национальная полиция Киева на официальной странице в Facebook.

Фото: Facebook / Петр Масляк

"Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет на странице одного из изданий была обнаружена информация со ссылкой на Фейсбук профессора одного из столичных вузов относительно возможного нарушения равноправия граждан. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований", - указано в сообщении.

Полиция Киева не сообщает имени подозреваемого, но есть все основания подозревать, что речь идет о преподавателе КНУ, Петра Масляка. Он недавно сделал пост о том, что евреи "украинцев вообще считают дебилами и животными. Говорят, выбрать в Украине президентом этнического еврея могли только скоты".

Также Масляк известен тем, что является заслуженным работником образования, а также автором учебника географии для 8-го класса. В своем труде он утверждает, что предки евреев пошли из Галичины:

"Древний язык индийцев санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины".





Данный учебник был издан за государственный счет и рекомендован Министерством образования Украины.



Полиция Шевченковского района столицы открыла производство за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 210 200 гривен до 525 500 гривен, ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также известно, что Масляк пояснил свой пост тем, что это была его реакция на то, что он увидел, как группа евреев без масок и без оплаты прошла в киевское метро. По его словам, в подобных случаях "глЮпых хАхлов" "тянули в отделение", а евреи остались безнаказанными.

В соцсети активно обсуждается пост автора. Людей возмущает, что дети изучают географию по учебнику человека с такими взглядами: "Какой маразм чему учат наших детей и внуков!", "Как могли пропустить этот учебник? Рекомендовать его для школы в принципе? То, что завели уголовное дело, -приветствую! В вузах достаточно профессуры с маразмом Альцгеймером, деменцией. Но с тааакими амбициями!", "Боже...бедные дети, кого из них пытаются вырастить!"



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Юлия Мендель судится с Университетом им. Шевченко из-за коррупции.

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