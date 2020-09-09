Мендель судится с Alma-Mater, обвиняя преподавательский состав в коррупции

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Дмитрий Симоненко
Пресс-секретарь
главы государства Юлия Мендель заявила о том, что подала иск в суд на Киевский
Национальный университет имени Тараса Шевченко, студенткой которого она
является. Об этом сама Мендель рассказывает в интервью каналу "1+1".
Источник: Фраза.юа
Она
пояснила, что судится с Alma-Mater из-за того, что профессор, научный
руководитель ее работы, не захотел ознакомиться с ее работой. Также, пресс-секретарь президента Украины обвинила в коррупции педсостав учебного учреждения.
"Потом
мне сказали, сколько нужно принести", - заявляет она в
интервью.
По словам
женщины, "для нее это сложная моральная ситуация".
Также,
Мендель опубликовала свою статью о крахоборстве в Университете.
Известно,
что она проиграла суд по этому делу, но подала апелляцию.
Также
пресс-секретарь Зеленского утверждает, что "судьи не хотят идти против профессора". По
ее мнению, именно в этом причина неудачи в суде.
Известно, что Юлия Мендель кандидат филологических наук, несмотря на судебные
тяжбы с Alma-Mater.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том,
что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассматривает вариант
обращения в суд из-за слухов о ее беременности от Владимира Зеленского
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