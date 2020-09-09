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Главная Новости Общество происшествия Мендель судится с Alma-Mater, обвиняя преподавательский состав в коррупции
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Мендель судится с Alma-Mater, обвиняя преподавательский состав в коррупции

Пресс-секретарь Президента уже проиграла суд по этому делу, но подала апелляцию. По ее мнению, судьи не хотят идти против обвиняемого ею профессора

сегодня, 16:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила о том, что подала иск в суд на Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, студенткой которого она является. Об этом сама Мендель рассказывает в интервью каналу "1+1".

Мендель судится с Alma-Mater, обвиняя преподавательский состав в коррупции

Источник: Фраза.юа

Она пояснила, что судится с Alma-Mater из-за того, что профессор, научный руководитель ее работы, не захотел ознакомиться с ее работой. Также, пресс-секретарь президента Украины обвинила в коррупции педсостав учебного учреждения.

"Потом мне сказали, сколько нужно принести", - заявляет она в интервью.

По словам женщины, "для нее это сложная моральная ситуация".

Также, Мендель опубликовала свою статью о крахоборстве в Университете.

Известно, что она проиграла суд по этому делу, но подала апелляцию.

Также пресс-секретарь Зеленского утверждает, что "судьи не хотят идти против профессора". По ее мнению, именно в этом причина неудачи в суде.

Известно, что Юлия Мендель кандидат филологических наук, несмотря на судебные тяжбы с Alma-Mater.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассматривает вариант обращения в суд из-за слухов о ее беременности от Владимира Зеленского


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