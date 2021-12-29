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Алексей Данилов рассказал, достаточно ли оружия в украинской армии для отпора

Чиновник подчеркнул, что в Украине оружия достаточно для того, чтобы отражать наступление России

сегодня, 18:11
Автор:

Козлова Альбіна
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Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью рассказал о ситуации с возможным наступлением России и как будут отбиваться украинские военные, сообщает Новое время.

Алексей Данилов рассказал, достаточно ли оружия в украинской армии для отпора

По словами политика, армия укомплектована, фото armyinform

Чиновник подчеркнул, что в армии "достаточно оружия, чтобы встретить врага". Когда наступление будет с привлечением авиации и других инструментов воздействия, то "это будет для нас определенным вызовом". С другой стороны, Данилов подчеркнул, что украинцы обязательно пойдут защищать свою страну. По его словам, опросы показывают, что 35% граждан готовы защищать Родину.

Секретарь СНБО отметил, что задача Путина с помощью внутренней дестабилизации развалить Украину на две-три части, чтобы она перестала существовать в тех пределах, которые есть.

"И заявления, что нас не существует, что мы какое-то недогосударство и другие, которые в последнее время почему-то все чаще делает Путин – это вопрос не к нам, это вопрос к нему", – отметил он.

"Нужна ли нам сейчас помощь? Да, нужна. И мы обращаемся к нашим странам-партнерам за этой помощью. Получаем ли мы эту помощь? Да, получаем. Достаточно ли ее? Мы хотели бы, чтобы ее было гораздо больше. Но если не будет такой помощи, у нас хватит понимания, как давать агрессору отпор", — отметил секретарь.

Также он добавил, что общее количество сектора безопасности и обороны составляет около миллиона человек. Однако при необходимости на защиту станет гражданское общество, а это более миллиона человек. Главное, чтобы государство могло дать защитникам оружие. Алексей Данилов подчеркнул, что для территориальной обороны оружия достаточно и всех членов этих бригад обеспечат им.

Как сообщал портал "Комментарии", Алексей Данилов рассказал, как будут действовать государственные органы в случае вторжения России. В Украины есть одобренный план обороны территорий. Там прописано, что в оборону будут привлечены все органы власти. В секретном документе определены структуры и ведомства, которые будут задействованы


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/ugroza-vtorzheniya-rossii-v-ukraine-hvatit-oruzhiya-zayavil-aleksey-danilov-50205478.html
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