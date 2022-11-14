Актер, работающий на кладбище: об украинском фильме, который смотрит пол Европы

Тайник украинской кинематографии продолжает пополняться шедеврами собственного производства. Фильм, который через боль и горесть смог стать популярным не только в Украине, но и в Европе. Все это о киноленте "Я работаю на кладбище", которая стала премьерой сезона во время кровавой войны между Россией и Украиной. Исполнитель главной роли, популярный актер Виталий Салий рассказал изданию "Комментарии" об особенностях съемочного процесса, личном отношении к своему персонажу и военных буднях, которые застали врасплох всех без исключения, в том числе публичных персон.

актеры за кадром, фото из архива Виталия Салия

Перед тем, как кинолента начала "крутиться" в кинотеатрах Чехии, съемочной команде пришлось приложить немало усилий, и лишь впоследствии ее увидел мир. Сначала – кастинг, его Виталий прошел, обойдя около 20 участвовавших в пробах актеров. Далее – самый сложный процесс – съемки. Исполнителю главной роли, как он сам признается, они дались тяжело, потому что ключевой персонаж киноленты – Александр, совсем не похожий на актера Виталия Салия в жизни.

"Сценарий и книгу, по которой был снят фильм, конечно же, изучал. Был готов к съемкам, но главный герой – это полная моя противоположность, это касается, как моей психофизики, так и моего видения этого мира. Александра (ред. – основной действующий персонаж в фильме) трудно назвать человеком, который раскрашивает свою жизнь событиями. Правильнее будет, если скажу, что события сами развиваются вокруг не многословного героя", — говорит Виталий, добавляя, что съемка в фильме стала для него настоящим вызовом, потому что надо было найти баланс между смешным и драматичным.

Молчаливый персонаж, которого сыграл Виталий Салий, скорее наблюдатель, он смотрит на окружающий мир другими глазами, по своему анализирует и делает собственные выводы. 35-летний герой был успешным архитектором, но в мгновение ока все бросает и идет работать на кладбище. Там он принимает заказы на изготовление памятников, ежедневно сквозь него проходит множество новых клиентов, объединяющих в себе боль потери, горе и уныние, а иногда и чувство радости со спокойствием.

"Я работаю на кладбище" – это фильм, представляющий собой широкий жанровый спектр, добавляет актер. Благодаря этому этому он смог собрать за столь короткое время одновременно несколько международных наград в разных номинациях.

По словам актера, прокат фильма в Европе и солидные кассовые сборы – это самая главная похвала со стороны зрителей для всей команды, от режиссера до операторов.

"Прокат фильма состоялся в Европе. Это круто, когда живущие украинцы, например, в Чехии, могут увидеть кино украинского производства на родном языке", — подчеркивает актер.

Сейчас Виталий Салий, несмотря на вынужденную паузу в своей актерской карьере, и не собирается сидеть, сложа руки. Уже в ближайшее время исполнитель главной роли "Я работаю на кладбище", помимо помощи волонтерам по сбору средств для ЗСУ и вынужденным переселенцам, собирается принять участие в качестве организатора в кинофестивалях в Грузии и Литве, где своей задачей видит популяризацию украинского кино.

Стоит добавить, что фильм был отснят по книге Павла Белянского – украинского блогера и сценариста. Сейчас мужчина защищает Украину от российских оккупантов на фронте. Говорит, что новость о премьере киноленты застала его врасплох, и очень порадовала. Как известно, у Павла очень большие проблемы со зрением, блогер практически не видит на один глаз, но это не помешало ему пойти защищать родную землю.

"Меня не хотели брать в армию, но я смог убедить работников военкомата, что моя проблема со зрением никак не помешает нести службу", — подчеркнул архитектор.

Опираясь на разговор с некоторыми участниками съемочной группы, можно смело говорить, что кинолента "Я работаю на кладбище" подняла не только важные морально-социальные вопросы, но и объединила собой команду настоящих профессионалов, которые гордятся тем, что украинцы, они ведь готовы не покладая рук работать для создания собственного украиноязычного продукта, ломая устаревшие стереотипы.

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