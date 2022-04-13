Зверства оккупантов в Киевской области: прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

Ирина Венедиктова и Прокурор Международного уголовного суда побывали на местах совершения военных преступлений РФ в Киевской области, в частности, они посетили Бучу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора Украины.

Ирина Венедиктова и Карим А.А.Хан во время рабочей поездки в Бучу побывали на втором месте массового захоронения, где сегодня началась эксгумация тел убитых гражданских.

"Карим А.А. Хан, королевский адвокат, прибыл в Киев с командой следователей и экспертов, чтобы начать свое независимое расследование прямо на местах совершения военных преступлений", — заявила Генпрокурор.

Ирина Венедиктова сообщила, что во втором большом захоронении, большинство из 15 жертв, которых уже осмотрели, имеют огнестрельные и осколочные ранения. Она также добавила, что вскоре Офис прокурора Международного уголовного суда присоединится к работе совместной следственной группы, которую Украина, Литва и Польша создали на платформе Евроюста.

"Очень важно, что Прокурор МКС Хан видит последствия и свидетельства этих ужасающих преступлений РФ своими глазами и искренний в своем стремлении без устали работать ради верховенства права и справедливости для жертв и потерпевших", — подчеркнула Генпрокурор.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину приехали французские эксперты . Миссия французских экспертов поможет расследовать военные преступления РФ. Специалисты уже посетили г. Буч Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Прокурор МКС Карим А.А.Хан посетил Бучу (фото из открытых источников)

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