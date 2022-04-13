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Зверства оккупантов в Киевской области: прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

Генпрокурор вместе с Каримом Ханом приняли участие в совместном заседании комитетов ВР

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Ирина Венедиктова и Прокурор Международного уголовного суда побывали на местах совершения военных преступлений РФ в Киевской области, в частности, они посетили Бучу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора Украины.
Ирина Венедиктова и Карим А.А.Хан во время рабочей поездки в Бучу побывали на втором месте массового захоронения, где сегодня началась эксгумация тел убитых гражданских.
"Карим А.А. Хан, королевский адвокат, прибыл в Киев с командой следователей и экспертов, чтобы начать свое независимое расследование прямо на местах совершения военных преступлений", — заявила Генпрокурор.
Ирина Венедиктова сообщила, что во втором большом захоронении, большинство из 15 жертв, которых уже осмотрели, имеют огнестрельные и осколочные ранения. Она также добавила, что вскоре Офис прокурора Международного уголовного суда присоединится к работе совместной следственной группы, которую Украина, Литва и Польша создали на платформе Евроюста.
"Очень важно, что Прокурор МКС Хан видит последствия и свидетельства этих ужасающих преступлений РФ своими глазами и искренний в своем стремлении без устали работать ради верховенства права и справедливости для жертв и потерпевших", — подчеркнула Генпрокурор.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину приехали французские эксперты . Миссия французских экспертов поможет расследовать военные преступления РФ. Специалисты уже посетили г. Буч Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Зверства оккупантов в Киевской области: прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

Прокурор МКС Карим А.А.Хан посетил Бучу (фото из открытых источников)


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