Зорян Шкиряк устроил перепалку с фанатом Александра Лукашенко

В среду, 28 июля, состоялась публичная словесная перепалка между внефракционным народным депутатом Евгением Шевченко и экс-советником главы МВД Зоряном Шкиряком. В эфире телеканала "Украина 24" украинские политики не подбирали слов, их спор не могли прекратить даже отключенные микрофоны.

Зорян Шкиряк. Фото: скриншот

Известный своей импульсивностью Шкиряк не удержался от грубых слов, когда его оппонент заметил, что результатом деятельности Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало то, что "люди боятся выйти на улицу".

"Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь... Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь ", — возмутился Шкиряк, отметив, что уважает своего шефа, а у Евгения Шевченко, по его словам," руки в крови, как у Путина " .

Напомним, Евгений Шевченко, исключенный из фракции "Слуга народа" в конце мая 2021 года, попробовал себя еще и в качестве исполнителя. Площадкой для его выступления стал международный фестиваль "Славянский базар", который проходит этими днями в белорусском Витебске. Как расценивает свой поступок сам депутат.

Отметим, что со концертной сцены нардеп заявил, что считает как самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко, так и весь белорусский народ своими друзьями. Также он поблагодарил организаторов мероприятия за то, что они продолжают чтить традиции. "Славянский базар" — это место, где наши народы объединены общим: это песня, это музыка и наша общая культура", — подчеркнул Шевченко. Также нардеп спел песню "Четыре времени года". Компанию в дуэте ему составил отечественный композитор Никола Петраш.



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