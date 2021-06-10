Золотая жила: сколько может зарабатывать Нацкорпус на песке со стройплощадок «Аркады»

Банкротство банка "Аркада" оставило без денег и квартир 13 тысяч человек, стало головной болью властей и проблемой для бюджета — Минфин рассматривает выделение транша на завершение строительства замороженных ЖК. Но в любых строительных схемах есть не только пострадавшая сторона.

Нацкорпус - фото из открытых источников

Начало и конец "Аркады"

Банк "Аркада" работал в Украине с 1993 года. Девелопер и кредитор в одном лице: банк предоставлял финансирование компаниям и гражданам в сфере жилищного строительства. Приемлемые кредиты в гривне и тысячи квадратов введенного в эксплуатацию жилья гарантировали банку хорошую репутацию. Но все закончилось в августе 2020 года: Нацбанк признал "Аркаду" неплатежеспособным. На тот момент банк финансировал строительство трех ЖК: "Эврика" в Голосеевском районе, "Патриотика" и "Патриотика на озерах" на Позняках. В разной степени готовности объекты простаивают с начала 2019 года.

Началом конца "Аркады" стала "Патриотика на озерах". Проект предусматривал строительство 43 высоток, больниц, школ, детсадов и ТЦ. Значительная часть территории отводилась под парк для жителей всего Дарницкого района и благоустройство набережной вдоль озер. Однако ни одно из зданий возвести не успели: только намыли песок под фундаменты. В новом микрорайоне должны были поселиться 30 тысяч человек. Будущее жилье эконом-класса быстро раскупили переселенцы, многодетные семьи, люди старшего возраста.

Продажи квартир в первых 5 домах стартовали в начале 2018 года. На тот момент, рассказывают инвесторы, у "Аркады" были все необходимые документы: договоры аренды на землю, разрешение ГАСИ на строительство, градостроительные условия, утвержденный детальный план территории, контрольные карточки. Однако вскоре "абсолютно законное строительство сделали "незаконным", а одного из крупнейших застройщиков Украины — "безответственным", говорится в заявлении инвесторов.

Псевдоборьба активистов за экологию

С того времени и вплоть до банкротства "Аркаду" целенаправленно и системно топили. ГО "Экопарк Осокорки", большинство членов которой даже не являются киевлянами, наняла солидных адвокатов и стала наступать на банк с помощью судов. Они настаивали: строительство незаконное, а на его месте город должен обустроить экопарк. Стройка приостановилась.

Параллельно с правовой и медийной, Национальный корпус запустил силовую кампанию против "Аркады". Кадры массовой драки на месте будущей "Патриотики на озерах" облетели всю страну. Налет совершили 200 вооруженных людей в балаклавах, которые якобы боролись за экологию:

"Вооруженные камнями и дымовыми шашками, пришли на стройплощадку, чтобы сломать забор и поджечь строительные вагончики. Прибывшую на место пожарную машину активисты блокировали, не давая потушить огонь… После нападения на сотрудников охраны стройплощадки и строителей активисты переключились на технику — уничтожили буровую установку", — писали "Українські новини"









На месте массовой драки слышали выстрелы и взрывы, 50 человек госпитализировали, 10 титушек задержали. Расследуется уголовное дело. Это только одно из череды нападений. В инициативной группе пострадавших инвесторов уверены: псевдоактивисты боролись не за экологию, а за землю под будущим ЖК.

"Кому-то срочно понадобилась площадка в 176 га на Осокорках", — считает инвестор Сергей Мазуров.

Бизнес на песке



Примерно с осени 2020 года, титушки Нацкорпуса стали грабить стройплощадки. Врываются на уже не охраняемую частную территорию и грузовиками вывозят намытый за деньги инвесторов песок. На просьбы инвесторов остановить беспредел и предъявить документы молодые люди не реагируют. Говорят лишь, что действуют на основании решения Донецкого областного постоянно действующего третейского суда при ассоциации "Правозащита предприятий и граждан Украины" от 10 февраля 2016 года. Остается неясным, какое отношение Донецкий суд имеет к частной собственности инвесторов "Аркады".

"Титушки сломали забор, который перекрывал въезд и препятствовал технике злодеев вывозить намытый банком "Аркада" песок, в том числе за средства инвесторов, с Осокорков Центральных. Рейдеры средь бела дня при поддержке 50 вооруженных титушек крадут имущество инвесторов. Имеют место реальные угрозы инвесторам, государство не действует", — такое заявление инвесторы опубликовали 31 марта.

Уже 3 апреля Нацкорпус анонсировал "экологический субботник" на Осокорках Центральных. Якобы убирать мусор пришли 100 молодых людей крепкого телосложения в балаклавах. Следом за ними приехали грузовики. Но только не за мусором, а за песком.

Незаконный вывоз песка продолжается по сей день. Его масштабы настолько велики, что посчитать, сколько именно тысяч тонн вывезли, не берется никто. К примеру, только с 9 по 14 апреля 2021 года, было вывезено 340 грузовиков с песком. Ежедневный оборот вывоза — порядка 3 тыс. тонн. С учетом минимальной рыночной цены 100 грн за тонну песка, ежедневная прибыль — 300 тыс. грн. За все время ущерб исчисляется миллионами гривен.

Куда мог деться вывезенный песок

Тем временем вывезенный Нацкорпусом песок якобы обнаружили на заводе железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской. Некоторые СМИ предполагают, что активисты сбывают стройматериалы по демпинговым ценам. Инвесторы "Аркады" провели масштабные митинги возле офисов ПСГ "Ковальская", но к людям так никто и не вышел.

По мнению экспертов, ситуация вокруг "Аркады" — типичная рейдерская схема, когда одни участники стройрынка захватывают других, оставляя ни с чем людей, которые вложили в квадратные метры все накопления.

"Все было сделано так, чтобы застройщик не мог дальше работать... Кто за этим стоит, я не могу комментировать, но догадаться несложно: ищите, кому это выгодно", — говорит аналитик SV Development Сергей Костецкий.

Почти два года активисты раскачивали ситуацию вокруг "Аркады", нагнетали общественное противостояние, раздували в медиа историю о "незаконном строительстве".

Весной столичные власти, застройщики и инвесторы подписали меморандум, в котором закрепили намерение достроить "Патриотику на озерах", чтобы тысячи семей наконец получили квартиры, за которые давно заплатили. Однако к тому моменту может оказаться, что строить будет не из чего.

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