Знаменитый русский кит-шпион Хвалдимир найден мертвым в водах Норвеги.



















В норвежских водах найден мертвым белый кит по имени Хвалдимир, ранее подозреваемый в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.

У берегов Норвегии скончался знаменитый русский кит-шпион. Фото: The New York Times

О смерти Хвалдимира сообщил норвежский вещатель. По словам специалистов, 31 августа кит был в хорошем состоянии. Его видели с берегов Норвегии, он активно плавал, нырял и вынырял из воды. Последним его видел спасатель Даг Анфиндсен около 12 часов того же дня. Однако уже в 14:30 в порту города Ставангер раздалось тревожное известие: Хвалдимир лежал неподвижно на поверхности воды в гавани Рисавика.

Сотрудники порта быстро отреагировали на сообщения и, используя кран, подняли мертвого кита с воды на сушу. Журналисты на месте происшествия опубликовали фото, где видно, как белугу кладут в кузов грузовика. Пока причина смерти Хвалдимира остается неизвестной, поскольку снаружи кит не имеет видимых повреждений. Теперь тело кита отправят на разрез, чтобы установить, что именно произошло.

Кто такой Хвалдимир?

Хвалдимир стал известен еще в 2019 году, когда его впервые обнаружили рыбаки в районе Финнмарк на севере Норвегии. Его прозвище — своеобразный каламбур, сочетающий норвежское слово "hval" (кит) и имя российского президента Владимира Путина. С этого момента этот кит привлек внимание не только норвежской прессы, но и международных СМИ.





Подозрения по поводу шпионской деятельности Хвалдимира возникли из-за ошейника с креплениями для видеокамер, найденного на его теле. Ошейник содержал надпись "Снаряжение Петербург 2019", что вызвало многочисленные предположения о возможном его использовании в шпионских операциях российскими спецслужбами. В то же время, некоторые эксперты считали, что он мог быть китом-терапевтом, использованным в специальных программах для работы с людьми.

Однако одна вещь оставалась неизменной: с момента обретения Хвалдимира, норвежские власти внимательно следили за его передвижением. В 2022 году во избежание ассоциаций с российским президентом кита также назвали "Хвальди".