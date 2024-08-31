Знаменитый русский кит-шпион Хвалдимир найден мертвым в водах Норвеги.

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Черновалова Кристина
В норвежских водах найден мертвым белый кит по имени Хвалдимир, ранее подозреваемый в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.
У берегов Норвегии скончался знаменитый русский кит-шпион. Фото: The New York Times
О смерти Хвалдимира сообщил норвежский вещатель. По словам специалистов, 31 августа кит был в хорошем состоянии. Его видели с берегов Норвегии, он активно плавал, нырял и вынырял из воды. Последним его видел спасатель Даг Анфиндсен около 12 часов того же дня. Однако уже в 14:30 в порту города Ставангер раздалось тревожное известие: Хвалдимир лежал неподвижно на поверхности воды в гавани Рисавика.
Сотрудники порта быстро отреагировали на сообщения и, используя кран, подняли мертвого кита с воды на сушу. Журналисты на месте происшествия опубликовали фото, где видно, как белугу кладут в кузов грузовика. Пока причина смерти Хвалдимира остается неизвестной, поскольку снаружи кит не имеет видимых повреждений. Теперь тело кита отправят на разрез, чтобы установить, что именно произошло.
Хвалдимир стал известен еще в 2019 году, когда его впервые обнаружили рыбаки в районе Финнмарк на севере Норвегии. Его прозвище — своеобразный каламбур, сочетающий норвежское слово "hval" (кит) и имя российского президента Владимира Путина. С этого момента этот кит привлек внимание не только норвежской прессы, но и международных СМИ.
Подозрения по поводу шпионской деятельности Хвалдимира возникли из-за ошейника с креплениями для видеокамер, найденного на его теле. Ошейник содержал надпись "Снаряжение Петербург 2019", что вызвало многочисленные предположения о возможном его использовании в шпионских операциях российскими спецслужбами. В то же время, некоторые эксперты считали, что он мог быть китом-терапевтом, использованным в специальных программах для работы с людьми.
Однако одна вещь оставалась неизменной: с момента обретения Хвалдимира, норвежские власти внимательно следили за его передвижением. В 2022 году во избежание ассоциаций с российским президентом кита также назвали "Хвальди".
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