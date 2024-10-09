Рыбалка поймал акулу: он не ожидал увидеть такую ​​находку в ее брюхе

Рыбак в Индонезии заметил акулу, которая имела странное поведение. Мужчина предположил, что она могла съесть пластик, однако он совершил ужасное открытие — в чреве пойманной им акулы нашли тело человека, которое после тщательного исследования было идентифицировано как останки пропавшей 68-летней американки Колин Монфор.

Акула. Фото из открытых источников

Колин Монфор приехала в Индонезию вместе с мужем, чтобы заняться дайвингом. 26 сентября она отправилась на погружение с группой друзей и гидом. Однако сильное течение отнесло ее в открытое море, а спасатели в течение нескольких дней пытались найти женщину. Несмотря на все усилия, поисковую операцию пришлось прекратить из-за экстремальных погодных условий.

Вскоре были обнаружены останки американской туристки. Местный рыбак нашел части тела Колин Монфор в чреве акулы.

"Акула была поймана, но не была в нормальном состоянии. Я думал, что она проглотила пластик или рыболовную сетку. Они открыли ее, чтобы найти проблему, а внутри были останки женщины", – рассказал рыбак.

По словам местных властей, семья Колин считает, что ее смерть произошла не в результате нападения акулы, а, вероятно, из-за проблем со здоровьем во время погружения. После этого тело могло стать добычей морского хищника.

Посольство США уже проводит тесты по официальной идентификации останков для завершения юридических процедур. Нападения акул в регионе крайне редки. По статистике, за 250 лет здесь было только 11 нападений акул. Последний случай произошел в июле 2022 года, когда в водах близ Бали российского туриста укусила небольшая акула.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что акула напала на российского туриста на Мальдивах.



Также "Комментарии" писали о том, в каких странах акулы чаще всего нападают на туристов.