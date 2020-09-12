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Журналист программы «Схемы» заявил, что кто-то пробрался на опечатанный чердак в его доме

Журналист Михаил Ткач заявил, что ночью услышал шум над своей квартирой

сегодня, 11:36
Автор:

Татьяна Веремеева

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач сообщил, что сегодня, 12 сентября, около трех часов ночи услышал шум на чердаке над его квартирой, опечатанном в рамках уголовного дела о вероятном прослушивание его квартиру. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Журналист программы «Схемы» заявил, что кто-то пробрался на опечатанный чердак в его доме

В дом Ткача прибыла оперативно-следственная группа. Правоохранители проверили чердак и зафиксировали, что пломбы в одном из подъездов на входе на чердак были сорваны. После осмотра чердака сотрудники полиции снова опечатали скотчем вход, на котором были сорваны пломбы.

Напомним, в ночь на 8 августа журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки устройства негласного слежения (тонкое глубокое отверстие в потолке на кухне, ведущее к общему чердаку, к которому есть доступ из разных подъездов). Накануне журналист получал сигналы от своих источников о возможной слежке.

Напомним, ночью 17 августа сожгли автомобиль водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура. Происшествие произошло под домом водителя в Броварах. Позже автор и ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая рассказала подробности происшествия. Со слов очевидцев, перед возгоранием автомобиля раздался хлопок. До приезда пожарных огонь пытались потушить соседи Бориса Мазура. Также сообщается, что передняя часть авто выгорела очень быстро.


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