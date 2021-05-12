Жмеринка криминальная: покупки в АТБ на деньги нардепа Гончаренко

Злоумышленники ограбили Народного депутата Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко во время его деловой поездки по Украине. Об этом сообщил сам нардеп в своем Facebook.

Алексей Гончаренко - фото: Facebook Гончаренкa

По его словам, инцидент произошел 10 мая во поезде Укрзализныци, следовавшего по маршруту "Одесса-Ковель". Таким способом Алексей Гончаренко добирался в Ровенскую для открытия двух "Гончаренко-центров" в городе Острог и Вараш. Во время ночной стоянки поезда на станции Жмеринка неизвестные украли у политика сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки.

"Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги", — пишет Гончаренко.

Благодаря оперативным действиям украинской полиции удалось быстро поймать злоумышленников, которые сразу же пошли тратить награбленное в местный супермаркет АТБ. Гончаренко также сообщил, что банковские карточки ему вернули, но ничего не уточнил об украденной наличке.

Напомним, 28 января 2021 года Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей. Также нардеп сказал, что место Толстого в "комнате для грязи" и послал его "крутиться на шесте Путина". В ответ на реплики Гончаренко у Толстого сдали нервы и он попросил больше не предоставлять слова украинской делегации. На это украинский политик ответил, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом. Российский политик Петр Толстой неоднократно оправдывал оккупацию Крыма в 2014 году и называл Украину неполноценным государством.

Поэтому 27 апреля 2021 года народного депутата от партии "Европейская солидарность" и члена украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили возможности выступать в ПАСЕ. Запрет продлится почти до конца июля.





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