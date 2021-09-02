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Главная Новости Общество происшествия Живые люди позировали в гробах: в Днепре ритуальное агентство устроило показ мод (ФОТО)
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Живые люди позировали в гробах: в Днепре ритуальное агентство устроило показ мод (ФОТО)

Модели в похоронной одежде позировали прямо в гробу

2 сентября 2021, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева

Ритуальная служба в городе Днепре провела показ модной женской одежды для ..покойниц. Модели показывали наряды просто в гробу. Об этом информирует Х * Днепр.

Живые люди позировали в гробах: в Днепре ритуальное агентство устроило показ мод (ФОТО)

Инцидент шокировал сеть (фото из открытых источников)

По замыслу авторов показа, мода побеждает даже смерть. Работники ритуальной службы считают, что женщина должна производить впечатление даже тогда, когда собирается на тот свет. Еще один повод купить себе новую, классную одежду, когда ты отправляешься на кладбище. Модели не испугались даже лечь в гроб.

Они позировали в белом гробу, с цветами в руках и с закрытыми глазами.

Демонстрация одежды для покойниц, которую можно было посмотреть в Интернете, просто шокировала местных пользователей. Они выразили предостережение организаторам, что со смертью не нужно шутить.

Живые люди позировали в гробах: в Днепре ритуальное агентство устроило показ мод (ФОТО) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что центром Львова носили в гробу обнаженную девушку . Обнаженная барышня плыла в гробу узкими, переполненными прохожими, улицам. Гроб держали крепкие молодые парни. Горожане удивленно оглядывались и переспрашивали друг друга: что это — цирк по-киевски или — новая реклама похоронного бюро. Уважаемые галичане возмущались поведением молодых жителей Львова, жаловались в соцсети: "Что это за безобразие мы видим на улицах нашей культурной столицы". Посетители города Льва делали кадры на память: не всегда такое можно наблюдать. Необычный ритуал с элементами похоронной процессии организовали молодые художники львовской художественной галерее "Гангрена". Она соседствует со знаменитым Армянским собором города. Такие шумные и неординарные соседи не понравились священнослужителям, вот они и пожаловались на художников в городскую управу.


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Источник: https://t.me/hyevuy_dnepr
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