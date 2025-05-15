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Жестокое убийство в прямом эфире: в Мексике застрелили известную инфлюэнсершу

Просто во время трансляции в TikTok мексиканская инфлюэнсерка Валерия Маркес была убита.

сегодня, 14:14
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Автор:
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Slava Kot

Популярная инфлюэнсерша Валерия Маркес была убита во время прямого эфира в TikTok. Убийство случилось в салоне красоты, где она работала. Камера продолжала снимать, пока трансляцию не выключил убийца женщины.

Жестокое убийство в прямом эфире: в Мексике застрелили известную инфлюэнсершу

Валерия Маркес

Жестокое убийство 23-летней Валерии Маркес произошло в пригороде Сапопана в штате Халиско на западе Мексики. Женщина получила популярность благодаря бьюти-контенту в Instagram и TikTok, где она имее более 200 тыс. подписчиков.

Во время очередной трансляции из собственного салона Blossom the Beauty Lounge Маркес услышала стук в дверь. Она улыбнулась своим зрителям и, не прекращая эфир, пошла к двери. Через несколько секунд камера фиксирует хаотические движения, крики и трансляция прерывается только после того, как кто-то другой поднимает телефон.

По официальным данным прокуратуры штата Халиско, мужчина ворвался в салон и открыл огонь, почти мгновенно убив Маркес. Нападающего сейчас разыскивают. Полиция квалифицирует преступление как фемицид – умышленное убийство женщины на почве гендерной ненависти, являющейся отдельной категорией преступления в мексиканском уголовном праве.

Это уже второй случай публичного убийства женщины в Мексике только за последнюю неделю. 11 мая в штате Веракрус была застрелена кандидатка на должность мэра города Тексистепек Есения Лара Гутьеррес. Нападение произошло во время публичного мероприятия, которое транслировалось в Facebook.

По данным Amnesty International, в 2020 году 25% всех убийств женщин в Мексике были расследованы именно как фемицид. Согласно официальной статистике, в 2022 году в стране зафиксировано 847 случаев фемицида. В первом квартале 2025 года -162 новых случая феминицида в Мексике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену.

Также "Комментарии" писали, что в Швеции в прямом эфире убили популярного рэпера.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/ckg4rn0z1r6o
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