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Жесткая драка произошла в маршрутке в Днепре (ВИДЕО 18+)

В Днепре в маршрутке мужчина и пенсионеры избили женщину, оплатившую два места

сегодня, 21:58
Автор:

Таисия Ерохина
Жесткая драка произошла в маршрутке в Днепре (ВИДЕО 18+)

В Сети появилось видео ужасной драки в маршрутке в Днепре  сегодня, 18 июля. Мужчина ударил женщину, которая ранее оплатила два места, передает издание "Информатор".

Сообщается, что инцидент засняли в маршрутке №101а. Так, несколько дам пожилого возраста и мужчина избили женщину. За нее попыталась вступиться только одна пассажирка из салона. По данным СМИ, пострадавшая ранее оплатила два места. Очевидцы рассказали, что к ней должен был кто-то подсесть, а некоторые также указали на запах алкоголя от пассажирки. Однако на заявление женщины, что место рядом с ней оплачено и туда нельзя садиться, женщина, на вид пенсионных лет, отреагировала так: демонстративно села рядом и достала книгу. Завязался словесный конфликт, посыпались нецензурные слова и оскорбления.


"Со временем в конфликт вмешался мужчина – он трижды ударил девушку, после чего она ударилась о перила и стекло головой. Затем "бабули" попросту вытолкали пострадавшую из автобуса, порвав ей футболку и выдрав волосы", - говорится в сообщении.

При этом, водитель не остановил транспорт, никто не вызвал полицию.

Напомним, в центре Киева произошла драка со стрельбой, опубликовано видео произошедшего.


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