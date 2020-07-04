В центре Киева произошла драка со стрельбой, опубликовано видео

На Бессарабской площади в столице Украины прошлой ночью неизвестные устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.



Известно, что драка со стрельбой произошла в субботу, 4 июля, около 4:00 в ТЦ "Арена Сити" на Бессарабской площади. "Киев оперативный" сообщает о пострадавших в результате утреннего побоища в центре столицы. Столкновения в Киеве произошли между молодыми людьми по не известным причинам.

"Киев оперативный" опубликовал видео драки в своем Telegram-канале. Осторожно, видео демонстрирует насилие и жестокость.





Ранее "Комментарии" писали, что в северо-восточном индийском штате Шикими, который граничит с Китаем, произошло массовое столкновение между пограничниками двух стран. Согласно информации местной индийской газеты Hindustan Times со ссылкой на военный источник, в результате инцидента ранения получили четверо индийских солдат и семь китайских военнослужащих. По данным издания, в конфликте принимали участие около 150 солдат.

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