kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.07.2020

BTC/USD

9058.59

ETH/USD

225.72

LTC/USD

41.42

НБУ 04.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В центре Киева произошла драка со стрельбой, опубликовано видео
commentss НОВОСТИ Все новости

В центре Киева произошла драка со стрельбой, опубликовано видео

Во время драки между молодыми людьми пострадали несколько человек

сегодня, 12:08
Автор:

Татьяна Веремеева
В центре Киева произошла драка со стрельбой, опубликовано видео

На Бессарабской площади в столице Украины прошлой ночью неизвестные устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Известно, что драка со стрельбой произошла в субботу, 4 июля, около 4:00 в ТЦ "Арена Сити" на Бессарабской площади. "Киев оперативный"  сообщает о пострадавших в результате утреннего побоища в центре столицы. Столкновения в Киеве произошли между молодыми людьми по не известным причинам.

"Киев оперативный" опубликовал видео драки в своем Telegram-канале. Осторожно, видео демонстрирует насилие и жестокость.


Ранее "Комментарии" писали, что в северо-восточном индийском штате Шикими, который граничит с Китаем, произошло массовое столкновение между пограничниками двух стран. Согласно информации местной индийской газеты Hindustan Times со ссылкой на военный источник, в результате инцидента ранения получили четверо индийских солдат и семь китайских военнослужащих. По данным издания, в конфликте принимали участие около 150 солдат.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!