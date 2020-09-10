Женщина-водитель из Мариуполя съела протокол, чтобы не платить штраф - ВИДЕО

Съесть протокол полиции, чтобы не платить штраф за нарушение правил дорожного движения решила водитель из Мариуполя. Женщину остановили, когда она ехала за рулем, не пристегнувшись ремнем безопасности. Свою вину признавать она отказалась, сообщили в полиции Донецкой области.

Нарушительница из Мариуполя. Скриншот

"Ты не ты, когда голоден" - так решили подписать видео с инцидентом мариупольские полицейские. Накануне в Центральном районе они остановили женщину, которая ехала без ремня безопасности. Но общение с ней не сложилось. Правоохранители решили составить протокол о нарушении. За него водитель должна заплатить 51 гривну. Но нарушительница своей вины не признала. В какой-то момент она начала жевать копию протокола, который выдали ей на руки.





Вот только такой обед никак не поможет жительнице Мариуполя избежать наказания.

"Подобные действия никак не помогут ей избежать ответственности. Виновница обязана оплатить 51 гривну штрафа. Либо же она может обжаловать постановление в суде в течение десяти дней", - сообщили в полиции.

Остальных водителей полицейские призвали пользоваться ремнями и другими средствами пассивной безопасности.

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