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Главная Новости Общество права человека В МВД объяснили, кто в Украине может штрафовать за нарушение карантина
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В МВД объяснили, кто в Украине может штрафовать за нарушение карантина

Министерство внутренних дел назвало перечень уполномоченных органов

сегодня, 11:27
Автор:

Владимир Лавский

Полицейские, санитарные врачи и органы местной власти могут штрафовать за нарушения карантина в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел. 

В МВД объяснили, кто в Украине может штрафовать за нарушение карантина

На данный момент в Украине за невыполнения карантинных обязательств предусмотрены не только штрафы, но и заключение под стражу. 

Стать 335 Уголовного кодекса разъясняет привлечения граждан Украины к ответственности. К примеру, если действия или бездействия повлекли за собой распространение вируса, то виновнику грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет заключения под стражей. Если нарушения карантинных норм повлекли за собой гибель человека, то минимальный срок нарушителю - пять лет, максимальный - восемь. Штрафы для должностных лиц за подобные нарушения - от 34 тысяч гривен до 170 тысяч. 

Напомним, срок действующего карантина в Украине истекает 31 октября. Согласно правилам и требованиям адаптивного формата, вся территория страны распределена на четыре зоны, в зависимости от числа заболевших на 100 тысяч человек. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине хотят увеличить штрафы для населения за отсутствие масок в общественных местах и в транспорте.


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