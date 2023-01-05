Женщина умерла, подавившись оливковой косточкой в магазине

В израильском городе Хадера во вторник, 3 января, произошел шокирующий инцидент свидетелями которого стали десятки людей.

Женщина умерла, подавившись оливковой косточкой/ Фото из открытых источников

Так, в одном из местных продуктовых магазинов 82-летняя женщина внезапно подавилась оливковой косточкой — пострадавшая начала задыхаться и терять сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь и женщину срочно госпитализирована в медицинское учреждение в Хайфе.

Об этом сообщает местное издание News.walla.

Инцидент произошел на территории торгового комплекса. По всей видимости, женщина решила попробовать оливку перед покупкой и внезапно подавилась косточкой.

Сообщается, что прибывшие на вызов медики провели комплекс реанимационных мероприятий, которые они продолжали делать и по дороге в медучреждение, однако, к сожалению, женщину спасти так и не удалось.

Стоит отметить, что смерть людей, которые подавились пищей — это достаточно распространенное явление. Если вы стали свидетелем того, что человек подавился и начал задыхаться, то не занимайтесь самодеятельностью и обязательно как можно быстрее вызывайте скорую помощь.

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