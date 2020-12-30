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Главная Новости Общество происшествия Женщина угнала автомобиль знакомого, чтобы посмотреть на елку
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Женщина угнала автомобиль знакомого, чтобы посмотреть на елку

С владельцем авто женщина познакомилась в соцсетях

сегодня, 10:30
Автор:

Кириєнко Анна

Патрульная полиция Киева сообщила о ночном инциденте. 29 декабря около двух ночи женщина в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль своего знакомого, поскольку ей захотелось поехать и увидеть елку на Подоле.

Женщина угнала автомобиль знакомого, чтобы посмотреть на елку

Женщина угнала автомобиль парня с которым познакомилась в соцсетях. Фото: depositphotos

Сделала она это тогда, когда мужчина пошел в магазин.

Вернувшись из супермаркета, заявитель заметил, что на стоянке нет его автомобиля. Ключи он оставил в замке зажигания, так как в машине сидела девушка, с которой он познакомился в соцсетях.

Сначала человек звонил своей спутнице, однако она не отвечала. После звонков без ответа, гражданин сообщил детали похищения в полицию.

Впоследствии машину удалось разыскать благодаря камерам "Безопасный город".

Девушку нашли и попросили дунуть в алкотестер. Прибор показал 0,24 промилле. Кроме того, что женщина водила машину в нетрезвом состоянии, она еще не имела водительского удостоверения.

Женщина рассказала полиции, что она ждала в машине своего знакомого из супермаркета, однако ей стало грустно. Гражданке захотелось покататься по городу и поехать к елке.

Заявитель решил не составлять заявление. Он просто приехал и забрал свою машину. Однако правоохранители составили на женщину административные материалы.

Напомним, что ученые из Техасского университета здравоохранения Сан-Антонио определили фактор, по которому алкогольные напитки могут нарушать внимание человека.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что алкоголь провоцирует рак груди. Чем меньше вы пьете, тем ниже риск заболеть раком. Нет определенного вида алкогольных напитков, на который не распространялось бы это правило — именно этиловый спирт способен повреждать ткани. Таким образом, нет разницы — вино, пиво, крепкие напитки — в равной степени они способны вызвать рак, считают медики.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_pyana-zhinka-vikrala-avtomobil-bo-hotila-podivitisya-yalinku/1005800
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